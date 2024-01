Así se ha transformado el concepto de 'liderazgo' gracias a la ciencia

Durante muchos años se ha confundido el concepto de 'liderazgo', asociándose a una persona inteligente, ambiciosa, orientada a resultados, a un ser eminentemente racional, dominante, estratega, capaz de tomar decisiones instantáneas y hacer que éstas se cumplan. Alguien que manda, empuja, impone, que despierte autoridad, respeto... ¿o quizás era miedo?

Decía Albert Einstein que: “Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”. Así, la característica fundamental del liderazgo es la coherencia, tener conocimiento y saber aplicarlo, aprender para enseñar, dar ejemplo, que tu equipo funcione por referencia, por admiración, por contagio.

Convertirse en un líder eficiente no va de decirle a la gente lo que tiene que hacer, su rol será el de influir, inspirar, ilusionar, despertar la curiosidad, apoyar, motivar, comunicar, escuchar, incentivar, sacar lo mejor de cada uno y no tratar a todo el mundo por igual, no hay nada más injusto en ello.

Un buen líder sabrá adaptarse a lo que cada persona de su grupo necesita y a la forma en la que sabe que cada uno rendirá mejor y se sentirá más cómodo haciéndolo, eso pasa por la generosidad, por un abandono del ego para dejar de querer brillar y comenzar a iluminar y, por tanto, requiere de sensibilidad y de un profundo conocimiento de la mente humana, de las emociones, de los estilos de personalidad, de empoderar fortalezas y enmendar debilidades.

Todo esto que se ha redactado aquí no es cuestión de intuición u opinión, en psicología ya hay mucha investigación científica en relación con el liderazgo efectivo.

*Fuente: Instituto Superior de Estudios Psicológicos (aquí encontraréis muchos datos interesantes sobre el liderazgo, respaldados por los estudios más recientes).