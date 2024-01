Ribera acusa a Rueda de hacer campaña al negarse a pedir ayuda al Gobierno central para limpiar las playas gallegas de pellets

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó este lunes a la oposición de hacer electoralismo con el vertido de pellets de plástico que ha llegado a las playas gallegas y este martes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, le ha devuelto la acusación, afirmando que su negativa a pedir ayuda al Gobierno para limpiar los arenales se explica por la cercanía de las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. "Me parece que la reacción de la Xunta tiene mucho que ver con el hecho de haber convocado elecciones y se vea en el horizonte una especie de que la Xunta no es capaz de responder a sus problemas y necesita ayuda del Gobierno de la nación", ha dicho.

Ribera ha considerado en una entrevista en la Cadena Ser que de no haber elecciones gallegas la reacción de la Xunta había sido diferente, en relación a que habría elevado la alerta medioambiental al nivel 2, en lugar de mantenerla en el 1. "Llama la atención que la disponibilidad a ayudar pueda ser considerado un acto de campaña y el no solicitar ayuda no lo considere un acto de campaña". Lo ha considerado "un error" aunque, ha añadido, "lo respetamos, pero no nos gusta que nos acusen de deslealtad", tal y como hizo Rueda esta lunes.

De Barbón a Ayuso

"Ante cualquier alerta, siempre es mejor ampliar los medios de respaldo y apoyo para afrontarlo", ha añadido Ribera, que ha destacado la "reacción diferente" del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, es mayor. Ha situado la actitud del presidente gallego en la línea de la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que apuesta por que el PP no dé su apoyo a los tres decretos-ley que este miércoles pasarán por el Congreso y para lo que el Gobierno no tiene todavía una mayoría suficiente por exigencias de última hora de Junts y de Podemos. "Lo vemos cuando hay presidentas a las que le gusta la fruta que consideran que respaldar decretos leyes debe convertirse en un ni agua al presidente del Gobierno, es confundir planos", ha dicho Ribera.

Según ha explicado, el domingo pasado habló personalmente con Rueda para garantizarle la disposición del Gobierno a ayudar y acordaron mantener abiertos los canales de comunicación, que se extienden entre ministerios y consellerías y otros organismos, como Salvamento Marítimo y Demarcación de Costas. También se mantiene desde el principio la colaboración a nivel técnico, pero de momento el Gobierno desconoce los informes que han llevado a la Xunta a determinar que los pellets de plástico no son "tóxicos no peligrosos", en lo que basa su decisión de mantener el nivel 1 de alerta y no activar el nivel 2, que activaría los medios del Ministerio de Transición Ecológica para limpiar las playas.

"Es la valoración técnica que están haciendo", ha afirmado Ribera, que, en línea con la Comisión Europea, ha apuntado que la contaminación del mar y otros ecosistemas microplásticos es "uno de los grandes problemas de la humanidad", algo que también aprecia la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, que este lunes abrió una investigación sobre lo sucedido al apreciar "indicios de toxicidad".

"Consideran que lo pueden hacer solos, pero por ahora dejan [la limpieza] en manos de los ayuntamientos y de ciudadanos de a pie, es contradictorio, creo", ha dicho Ribera. "Lo respetamos, pero no nos gusta que nos acusen de deslealtad", ha manifestado en relación con las palabras de Rueda de este lunes. "Ante cualquier alerta siempre es mejor ampliar las medidas de respaldo y apoyo para afrontarlo. Me pregunto si le preocupa que haya representantes del Estado y del Gobierno nacional trabajando codo con codo con los ayuntamientos y la Administración autonómica".