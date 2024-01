Rueda acusa a la oposición de hacer campaña electoral con el vertido de pellets en Galicia: "Pondremos medios y admitiré toda la ayuda"

La Xunta de Galicia ha pedido "calma" a la ciudadanía ante el vertido de bolas de plástico que han llegado a la costa gallega tras el naufragio de un barco que navegaba frente a Portugal. Este mismo lunes, el presidente galelgo Alfonso Rueda, en un desayuno informativo junto al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que pondrá "todos los medios necesarios" y admitirá "toda la ayuda" que llegue a Galicia para luchar contra el vertido.

Las bolitas de plástico proceden del buque Toconao, registrado con el número IMO 9627899 y con bandera de Liberia, tal y como confirmó la Delegación del Gobierno en Galicia la semana pasada a 20minutos. Varios contenedores del barco, que navegaba cerca de la costa portuguesa, a la altura de Viana do Castelo —concretamente en posición 41-40,5 N / 009-50,4 W—, cayeron al mar. Uno de ellos estaba cargado con sacos de pellets, que ahora están llegando a playas gallegas.

"La Xunta está trabajando, mientras la oposición está solo en campaña con este asunto y el gobierno central acaba de aparecer", ha dicho el presidente gallego durante la cita celebrada en Madrid, en la que ha criticado las reacciones políticas llegadas desde la izquierda, coincidentes además con las semanas previas a las elecciones gallegas que se han adelantado al 18 de febrero de este año.

Rueda ha explicado que la primera comunicación que recibió el Gobierno gallego sobre el vertido fue el 3 de enero y asegura que "no es verdad" que se lo comunicaran ya el 20 de diciembre. Según el Gobierno, ese día el abogado de los armadores del buque reconoció los hechos al centro de coordinación de Salvamento Marítimo y explicó que contrataron técnicos para seguir el vertido y se puso a disposición para el pago de los costes de las labores de limpieza. El Gobierno, en ese momento, habría comunicado a la Xunta estas novedades.

Este pasado domingo, el Gobierno avisó a la Xunta de que debía activar el nivel de emergencia 2 para darle apoyo con los pellets y que estaba a la espera de que la Xunta "ejerciese su competencia" y declarase este nivel para poder brincarle "apoyo efectivo" en la recogida y limpieza de los pellets. "Me dijeron desde el Gobierno que me iban a dar información y 24 horas después aún no la he recibido, así que mientras tanto vamos a trabajar y recoger todo lo que llegue a las playas", dice ahora Rueda.

"Desde el primer momento se han puesto modo campaña electoral, es una de las circunstancias que te permite no tener que gestionar y resolver el problema. No es normal que tiene que decirnos cuántos contenedores hay en el mar no nos lo diga", ha zanjado el presidente gallego.