La Xunta asume la recogida de los pellets a nivel autonómico al descartar elevar al nivel 2 la alerta que activaría la intervención estatal

La Xunta ha vuelto a descartar este lunes elevar de 1 a 2 el nivel de la emergencia medioambiental por el vertido de pellets de plástico que están cubriendo las playas gallegas, lo que significa que, según la ley, asumirá con sus propios medios la recogida de estos microplásticos, que descarta que sean "tóxicos" o "peligrosos". De este modo, excluye que el Gobierno central contribuya con medios de los ministerios de Transportes y para la Transición Ecológica para contribuir en el restablecimiento de la normalidad, algo que sí podría activarse si tomara la decisión de pasar de "situación 1" a "situación 2" en la fase de emergencia que decretó el pasado 5 de enero.

La declaración del nivel 1 de alerta por parte de la Xunta conlleva que el Plan Costas del Ministerio para la Transición Ecológica esté activado, también desde el 5 de enero, en nivel de alerta. Según una nota de la Delegación del Gobierno en Galicia, el Ejecutivo central "está a la espera de que la Xunta ejerza su competencia y declare el nivel 2 de emergencia, solicitando formalmente la ayuda de los medios del Estado", que tiene el dispositivo "listo" para "poner a disposición todos los medios necesarios para la limpieza y retirada del material".

Sin embargo, no parece que esto vaya a suceder, al menos formalmente. La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha informado este lunes de que el Gobierno gallego no elevará a nivel 2 la fase de emergencia por contaminación marina por el vertido de pellets, aunque ha pedido al Gobierno central que "colabore", ya que no fue capaz de sacar los contenedores de pellets cuando se encontraban en el mar. Una vez llegados a la costa, la responsabilidad recae sobre el gobierno autonómico, a menos que incrementara el nivel de alerta y, con ello, pidiera la actuación de medios estatales.

Así lo indica el Sistema Nacional de Respuesta (SNR) ante la contaminación marina, una ley de 2012, que establece que la competencia es totalmente del Estado y del Ministerio de Transportes cuando sucede en el mar paro que pasa a ser autonómica cuando el daño llega a la costa. Según el Gobierno, en los días anteriores a que los microplásticos llegaran a las playas, Salvamento Marítimo -dependiente del Ministerio de Transportes- no pudo "descubrirlos", debido a que eran "indetectables en alta mar".

La presencia de pellets se hizo patente cuando empezaron a llegar a las playas, momento en el que la competencia de la gestión del vertido pasó en un primer momento a la Xunta. El Gobierno gallego podría traspasarla de nuevo al nivel estatal, pero no lo hará por su negativa a elevar de 1 de alerta que declaró el 5 de enero al nivel 2.

Peligrosidad media

Según el SNR, la actual "situación 1" de la fase de emergencia se produce ante un episodio de contaminación marina "de magnitud o peligrosidad media" que ya no pueda ser gestionado solamente por parte de los ayuntamientos afectados o cuando la contaminación afecte al tramo de costa correspondiente a varios municipios. Este lunes, los pellets de plástico ya están cubriendo de blanco playas de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Noia y de la zona de A Coruña y Ferrol.

En este caso, se activa el plan autonómico (Camgal en el caso de Galicia) y la Xunta no tiene previsto ir más allá, pasando a la "situación 2" de la fase de emergencia en el que ya podrían intervenir medios del Gobierno central, porque los medios autonómicos fueran insuficientes o porque la zona afectada fuera especialmente vulnerable.

Según la ley del SNR, en ese caso, la Xunta podría solicitar al Ministerio de Transportes medios marítimos y la activación del Plan Marítimo Nacional y también el Ministerio de Transición Ecológica -antes con competencias en Agricultura, Pesca y Medio Ambiente- podría movilizar medios del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación.

Si la contaminación marina escalara a ser "de gran magnitud o peligrosidad" se activaría el nivel 3 de alerta, cuando se activaría directamente el Plan Marítimo Nacional y el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación, además de los planes autonómicos y locales correspondientes. Esto sucedería si la contaminación pudiera afectar a la costa de varias comunidades autónomas o de otros países o que estando la contaminación en aguas de otros países supusiera un peligro para las aguas españolas, así cuando se pusiera en peligro la seguridad de personas y bienes.