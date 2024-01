Cuándo se conoció el vertido y quién tiene que intervenir: Gobierno y Xunta discrepan sobre la llegada de pellets a la costa gallega

Un vertido de millones de pellets de plástico sigue extendiéndose por las playas de Galicia sin que la Xunta y el Gobierno central sean capaces de momento de dar una versión única de cuándo se tuvieron las primeras informaciones y a qué Administración corresponde actuar en primer lugar. Este lunes, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha lamentado la falta de información que está suministrando el Gobierno central y el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha acusado de "mentir" y a la Xunta, de "no hacer nada", porque supo lo que sucedía semanas antes de lo que admite y de momento no ha activado un nivel de alerta que permita la intervención del Ministerio de Transición Ecológica. Rueda ha asegurado que no tuvo conocimiento hasta el 3 de enero y Puente le ha replicado que las primeras llamadas de ciudadanos al 112 son del 13 de diciembre y fue informado oficialmente el 20. Asimismo, Rueda espera más información por parte del Ministerio sobre lo sucedido, mientras que el Gobierno central alega que no puede hacerse cargo de la situación a menos que la Xunta eleve el nivel de alerta del actual 1 al 2, algo que no tiene previsto hacer al considerar que "no es necesario" porque las bolas de plástico" no son tóxicas ni peligrosas".

A mes y medio de las elecciones gallegas del 18 de febrero, el Gobierno y la Xunta empiezan el año enzarzados en un cruce de reproches y desmentidos sobre el vertido de pellets de plástico que en diciembre liberó frente a las costas de Galicia el buque Tuconao. De momento, la Xunta ha fijado el nivel 1 de alerta medioambiental por los micropláticos que este lunes ya teñían de blanco los arenales de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Noia y también las playas de la zona de A Coruña y Ferrol. Mientras espera más información del Gobierno central y reprocha al PSOE estar utilizando esta cuestión con fines electorales, el ministro de Transportes le ha acusado de "mentir" en su versión sobre los hechos.

La Xunta no actuó hasta enero

En un desayuno informativo en Madrid junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta ha asegurado que la primera comunicación que recibió el Gobierno gallego sobre el vertido fue el 3 de enero. Ha afirmado que "no es verdad" que se lo comunicaran ya el 20 de diciembre, la fecha en la que, de acuerdo con el Gobierno central, el abogado de los armadores del buque reconoció los hechos al centro de coordinación de Salvamento Marítimo y explicó que contrataron técnicos para seguir el vertido y se puso a disposición para el pago de los costes de las labores de limpieza.

Dos días después, el 5 de enero, la Xunta activó el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) el nivel 1 y el servicio de Guardacostas mantiene vigilancia en todo el litoral, tanto por medios marítimos como terrestres, para detectar rápidamente la presencia de los pellets, de modo que pudieran ser recogidos.

En estas circunstancias y en un momento en el que los ciudadanos se han lanzado a las playas a recoger el vertido con sus propios medios, Rueda se ha quejado este lunes en Madrid de que todavía esperan información por parte del Ministerio sobre el grado de peligro que suponen los microplásticos llegados a las playas y cuánta cantidad puede esperarse.

"No tenemos información, todavía no nos la ha dado, que cuantos contenedores se cayeron al mar y qué contenían", ha dicho Rueda, para quien "no es normal que quien pueda decirnos eso no lo sepamos al día de hoy, aun así actuaremos como lo estamos haciendo, poniendo todos los medios a nuestro alcance".

El presidente de la Xunta ha pedido "calma", no ha ocultado su molestia con que se intente comparar lo que está ocurriendo con la tragedia del Prestige y ha acusado a la oposición de estar "en campaña con este asunto" y al Gobierno central, de que "acaba de aparecer". "Vamos a recoger todo lo que llegue a las playas, pondremos los medios necesarios y quien quiera ayudar que ayude y el que no que siga haciendo campaña, pero que no estorbe", ha dicho.

El Gobierno no puede actuar en tierra

Poco después de hacer estas declaraciones, Puente ha difundido un prolijo hilo en redes sociales para "desenmascarar" a "quien miente", en un tono más tajante al que empleó este domingo la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, también a través de la red social X, afirmó que el Gobierno hace "seguimiento todos los días sobre el terreno" del vertido de pellets de plástico e informó de una llamada a Rueda en la que le ofreció "la colaboración y la ayuda que consideren necesaria".

Pendientes de la evolución de los #pellets de plástico que llegan a la costa gallega. Agradezco a la delegación del gobierno el seguimiento de todos estos días sobre el terreno.He llamado a @AlfonsoRuedaGa para ofrecer a la @Xunta la colaboración y ayuda que consideren necesaria — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) January 7, 2024

En sus mensajes, Puente ha desmentido lo dicho por Rueda de que la Xunta no tuvo conocimiento del vertido hasta el 3 de enero. Según el ministro, ya el 13 de diciembre una persona llamó al 112 Galicia después de avistarlo en la playa de Espiriñeirido. Según ha añadido, en los días posteriores más personas llamaron al mismo servicio, "gestionado por la Xunta".

1.- Abro hilo. A quien miente hay que desenmascararlo. En el caso del PP y en concreto del PP de Galicia y más en concreto en relación con un problema medioambiental de este tipo desenmascararlos es fácil. Porque son contumaces en la mentira. https://t.co/ZvYhxEMuxh — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 8, 2024

"¿Al Sr Rueda no le dan traslado de estos hechos?¿Nadie en su equipo se entera de lo que sucede?", se ha preguntado Puente, que ha abundado que el 20 de diciembre y "tras las averiguaciones oportunas", su Ministerio comunicó a la Xunta -el director del Centro de Salvamento Marítimo de Finisterre al subdirector del servicio de Gardacostas de la Conselleria do Mar- que un barco de bandera liberiana y armador alemán había perdido seis contenedores en un suceso que se había producido el 8 de diciembre anterior en aguas portuguesas.

La Xunta declaró el 5 de enero la situación de emergencias y el 6 movilizó a Tragsa para cooperar en la limpieza. Pero Puente afirma que para que actúe el Ministerio de Transición Ecológica es necesario que se declare un nivel 2 de alerta mediambiental. La Xunta decretó un nivel 1 y Rueda ha afirmado este mismo lunes que no tiene intención de elevarlo hasta que no tengan la información que le reclaman al Gobierno central.

"El Gobierno, dentro de sus competencias, ha hecho y hace seguimiento vía satélite y con vigilancias aéreas programadas que concluyen que los residuos no están en el mar ni en las aguas costeras, y se encuentran en tierra donde solo podemos intervenir a instancia de la Xunta", ha explicado Puente en la red social X. "Que el Sr. Rueda no se escude en terceros ni escurra el bulto como suele hacer el PP por sistema en las autonomías que gobierna. El gobierno de España no puede actuar si no se le reclama a través de la activación del nivel 2 de emergencia", ha añadido.