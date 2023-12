Junts se reafirma en sus críticas a los jueces pese a las protestas del CGPJ: "No son intocables aunque muchos hayan vivido así"

Los socios independentistas del Gobierno no rebajan el tono de sus críticas a la cúpula del poder judicial pese a la polémica. Este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se reafirmó en las duras palabras que pronunció la semana pasada contra varios magistrados e insistió en que las altas instancias judiciales han emprendido desde hace años una "guerra judicial" contra el independentismo. Nogueras, además, afeó al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que haya criticado sus palabras, y aseguró que los jueces deben estar sujetos a crítica: "No son intocables, aunque muchos hayan vivido como si lo fueran".

La portavoz de Junts pronunció este discurso en el Congreso apenas una semana después de haber calificado de "indecentes" a los jueces Concepción Espejel, Pablo Llarena, Carlos Lesmes, Manuel Marchena y Carmen Lamela en sede parlamentaria. Este ataque fue rápidamente respondido por el CGPJ, cuyo presidente, a través de un comunicado, aseguró que "el señalamiento —y la finalidad que de él se desprende— de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes".

"En este país algunos han asumido como propias atribuciones que no les correspondan, un presidente del CGPJ no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara, ninguna ley le atribuye el control o la vigilancia de la legítima actividad que realizamos", contestó este miércoles Nogueras, que enmarcó el comunicado de Guilarte en la "guerra judicial" que, asegura Junts, se ha emprendido contra el independentismo. "La libertad de expresión y pensamiento no están por debajo del criterio de ninguna cúpula judicial, y mucho menos de una que hace tiempo está cuestionada", sostuvo en esta línea la portavoz, que se quejó, además, de que los partidos de la derecha pueden "llamar terroristas, nazis, mutiladores" a los secesionistas "y ningún juez les va a acosar".

"El PP lleva años bloqueando la renovación del CGPJ con un objetivo muy claro, proteger a sus afines y que los jueces amigos les den protección", espetó Nogueras, que aseguró que Junts no va a "permitir" que se les siga "tratando como terroristas" ni va a "tolerar que sigan pisando los derechos de los catalanes". "Tenemos derecho a defender la independencia, y tenemos todo el derecho a hacerlo de forma pacífica y democrática, sin tener que ser víctimas de las amenazas y las acciones de la cúpula judicial española", zanjó la portavoz.

Aunque la mayor parte de la intervención de Nogueras en el debate de este miércoles en el Congreso giró en torno al poder judicial, Junts también tuvo algunas críticas para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hizo balance de los seis meses de presidencia española del Consejo Europeo. "Podrían haber aprovechado mucho mejor la oportunidad brindada y finalizar al presidencia con un hito histórico, que a finales de 2023 el catalán fuera lengua oficial en Europa", espetó Nogueras, que lamentó que el Ejecutivo no haya hecho "los mismos esfuerzos" diplomáticos para ese asunto que para que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, vaya a ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).