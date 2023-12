Sánchez confirma que se reunirá con Puigdemont y Junqueras por separado y con foto de ambos encuentros

Habrá reunión de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Por separado y con foto. Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno en una conversación informal con periodistas. Se trata de un movimiento que busca “normalizar” las relaciones con el independentismo, con el líder de ERC, ya indultado, y el máximo representante de Junts, fugado de la Justicia.

La reunión con Puigdemont la anunció Junts la pasada semana y el jefe del Ejecutivo no quiso confirmarla, aunque tampoco la desmintió. Ha sido este martes cuando ha dado su sí definitivo, aunque no ha querido desvelar ni la fecha ni el lugar. La confirmación se produce pocos días después de que tanto él como los ministros de su Gobierno asegurasen que sólo existía en su "agenda" la reunión de este jueves con el president catalán, Pere Aragonés.

El portavoz de JxCat, Josep Rius, ya había asegurado este lunes que la reunión entre Sánchez y Puigdemont se produciría "próximamente" en "alguno de los Estados de la Unión Europea" pero no en España. Un matiz que se producía poco después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzara como suposición que la reunión se produciría tras la aprobación de la ley de amnistía.

La aprobación de la citada ley podría ser de hecho más rápida de lo previsto: la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este martes que enero será mes hábil en el Congreso de los Diputados, lo que significa que habrá actividad parlamentaria y podrán celebrarse plenos en los que avanzar en la tramitación de la amnistía, que superó su primera prueba parlamentaria la semana pasada. El debate de totalidad sobre la polémica norma —en el que PP y Vox tratarán de derribarla— tendrá lugar de hecho entre la primera o la segunda semana de 2024.

Este martes, por otro lado, el presidente de ERC ha defendido que Carles Puigdemont no debería estar exiliado en Bélgica ya que, “celebrar un referéndum en Cataluña no es un delito porque no está en el Código Penal”. El líder republicano ha respondido así ante las preguntas de un posible retorno del expresidente catalán tras aplicarse la ley de amnistía y evitando la cárcel. "Siento alegría", ha añadido en una entrevista en el programa ‘La mirada crítica’ de Telecinco.

