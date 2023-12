Sánchez no niega su reunión con Puigdemont pero apunta que en su "agenda" está el encuentro con Aragonès

El PSOE no niega que se vaya a producir una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia, Carles Puigdemont. Tampoco lo hace el propio presidente, que, eso sí, señala que lo único que tiene agendado es un encuentro con Pere Aragonès, president de la Generalitat, el próximo 21 de diciembre. Los socialistas aseguran que para el encuentro con el expresident "no hay una fecha marcada", sin desmentir las palabras de Jordi Turull, secretario general de Junts, que ha anunciado este jueves que se producirá un encuentro entre ambos sin mediador y "en el extranjero".

"Veo mi agenda y lo que tengo es una reunión con Aragonès", ha respondido Sánchez ante preguntas de periodistas en Bruselas. Al ser repreguntado, ha remarcado que su agenda es "pública y transparente" y lo único que pone en ella es el encuentro con el actual president, de ERC, en Barcelona el 21 de diciembre. "No me consta que esta reunión esté en agenda", había añadido antes Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, en una entrevista en Telecinco. "Lo que yo conozco y lo que sé en estos momentos es que esa reunión no está fijada ni hay marcada ninguna fecha en agenda", ha insistido la también ministra de Educación y Deportes en otra entrevista, esta vez en TVE.

Los socialistas tratan así de despejar la pelota caliente que supone para el Ejecutivo que pueda haber un encuentro entre ambos, toda vez que los siete diputados con los que la formación de Puigdemont son clave para la estabilidad del Ejecutivo. De hecho, forman parte de la amalgama de partidos que invistieron al presidente hace menos de un mes, junto a Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG o Coalición Canaria.

De hecho, Sánchez todavía no se ha reunido con Puigdemont y ayer ambos se evitaron en el Parlamento Europeo, pese a que coincidieron en la sesión plenaria en la que el jefe del Ejecutivo dio cuentas sobre la presidencia rotatoria de la Unión Europea que España finaliza dentro de dos semanas. Pero sí lo ha hecho el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que se ha visto en varias ocasiones con miembros de Junts, incluido el expresident.

La noticia sobre una hipotética reunión entre Sánchez y Puigdemont la ha adelantado Jordi Turull, secretario general de la formación independentista. En una entrevista en RTVE, ha asegurado que habrá un encuentro "como es debido para hablar de la negociación y profundizar en la resolución del conflicto". "Será un encuentro entre dos presidentes" que, ha reconocido, aún no cuenta con fecha definida. Además, Turull también ha avanzado que será "en el extranjero", puesto que Puigdemont aún no puede pisar suelo español sin ser detenido hasta que se aplique la ley de amnistía que comenzó a tramitarse esta semana en el Congreso pero que aún tardará meses en desplegar sus efectos.