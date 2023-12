Detalles, desmentidos, amenazas y fechas confusas: todo la reunión de Sánchez con Puigdemont que al presidente "no le consta"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lanzado esta mañana el bombazo informativo que ha eclipsado toda la crónica política de la jornada: habrá una reunión bilateral entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El anuncio ha provocado rápidamente una oleada de reacciones, desmentidos, críticas e, incluso, veladas amenazas. Esta ha sido la secuencia tras darse a conocer un encuentro sobre el que ya se conocen algunos detalles:

Turull: "Una reunión como es debido"

Turull adelantó la reunión Sánchez-Puigdemont en una entrevista en RTVE: "Lo que se ha convenido es que haya un encuentro como es debido, el rato que sea necesario, para normalizar unas relaciones y una negociación que desde 2017 no ha sido posible fruto de la represión. Queremos negociar como es debido entre dos naciones".

Aunque no fijó fecha para esa reunión, sí dijo que sería "próximamente" y dio algunos detalles de la misma: se celebrará en el extranjero, sin ningún mediador internacional y "sin fotografías ni logos de partido".

El Gobierno: "No me consta"

Preguntada por esa reunión con Puigdemont, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, negó que estuviera prevista por el presidente Sánchez. "No me consta que esta cuestión esté en agenda. Es lo que puedo trasladarles en estos momentos", dijo en una entrevista en Telecinco.

Sánchez no lo niega

El propio Sánchez también ha sido interpelado en Bruselas por esa reunión y, aunque no la ha confirmado, tampoco la ha negado. "Veo mi agenda y en ella lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el día 21 como consecuencia de la visita que vamos a hacer al supercomputador de Barcelona", ha dicho, en referencia al próximo encuentro que mantendrá con el presidente catalán.

El Gobierno insiste en que no consta en la agenda

Alegría ha reiterado en otra entrevista en RTVE que la agenda del presidente no contempla ningún encuentro con Puigdemont. "Lo que yo conozco y lo que sé en estos momentos es que no está fijada esta reunión. No hay fijada ninguna fecha en agenda por esta cuestión", ha resuelto. En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en la sede de UGT en Madrid: "No está marcada ninguna reunión con el señor Puigdemont, es lo que puedo comentar y trasladar".

Turull: "El PSOE estaba informado del anuncio"

En una entrevista en RAC1, Turull ha desmentido al Gobierno asegurando que el PSOE sabía que este jueves iba a hacer pública la reunión entre Sánchez y Puigdemont. De hecho, el propio Turull ha avisado personalmente esta mañana al secretario general del PSOE, Santos Cerdán, según ha revelado en la emisora catalana. Y es que, según el secretario general de Junts, lleva tiempo acordado ese encuentro.

En todo caso, Turull ha disculpado a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y no ha atribuido "a la mala fe" sus declaraciones negando que esa reunión esté agendada. "La portavoz quizá no estaba al corriente", ha dicho.

No obstante, ha dejado una velada amenaza para el Gobierno: "Si no hay avances o si hay incumplimiento, una tomadura de pelo, como se dice coloquialmente, daremos por acabada la legislatura y, evidentemente, los siete votos de Junts cogen otra dirección".

El PP: "Una nueva humillación"

Desde el PP sí han dado credibilidad a las palabras de Turull desde el primer momento. La secretaria general, Cuca Gamarra, ha considerado que ese encuentro con Puigdemont es "una nueva humillación" y muestra la "degeneración" a la que Sánchez está llevando a España. En RTVE, Gamarra ha recordado que la reunión será en el extranjero porque si Puigdemont "pone un pie en España, sería detenido" y ha lamentado que Sánchez esté dispuesto a "humillarse todavía más" y ver cómo "un prófugo de la justicia le ha convertido en una marioneta que maneja a su antojo".

Aragonès no estaba al tanto

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha asegurado que al gobierno catalán "le parece bien que la gente se reúna", aunque ha dicho no tener "nada que comentar" sobre ese hipotético encuentro, del que ha dejado entrever que no estaba al corriente.