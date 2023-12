Junqueras: "Celebrar un referéndum en Cataluña no es un delito porque no está en el Código Penal"

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha defendido este lunes que Carles Puigdemont no debería estar exiliado en Bélgica porque “celebrar un referéndum en Cataluña no es un delito porque no está en el Código Penal”. El líder republicano ha respondido así ante las preguntas de un posible retorno del expresidente catalán tras aplicarse la ley de amnistía y evitando la cárcel. "Siento alegría", ha añadido.

En una entrevista en el programa ‘La mirada crítica’ de Telecinco, Junqueras ha reconocido que existe rivalidad entre Junts y ERC pero que no es muy diferente a la que mantienen el PSOE y el PP, Sumar y Podemos o Ayuso y Feijóo. Asimismo, ha explicado que entre su formación y la de Puigdemont “hay posiciones distintas” ya que en aspectos como los económicos “defendemos cosas distintas”.

En cuanto a las negociaciones entre los partidos independentistas y el Gobierno, ha sido claro: "Nosotros nos ponemos a disposición de llegar a los mejores acuerdos posibles y con las personas posibles para mejorar la vida de la gente"

La relación con el PSOE es complicada

A dos días de que Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reúnan, Junqueras ha sido preguntado sobre la relación con el PSOE. El republicano la ha definido como complicada porque tienen “objetivos contrapuestos” y sobre las negociaciones ha explicado que se encuentran como siempre, "en un punto complejo".

"Tenemos objetivos distintos, ellos tienen el objetivo de mantener unido el territorio español y nosotros el de hacer un referéndum", ha dicho ante las preguntas de Ana Terradillos. No obstante, ha destacado que "es bueno que al menos intentemos ponernos de acuerdo".

Más información en breve...