La Fundación Princesa de Girona presenta su programa para jóvenes emprendedores de 2024: "Te hacen sentir menos sola"

"Me diagnosticaron diabetes tres meses antes de que se decretara el estado de alarma [por la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020] y no conseguía ni ponerme un vestido, ni ir a yoga, ni hacer deporte cómoda. Es entonces cuando me decidí a crear Violeta Porté, la primera marca española de moda y sostenible para personas con diabetes. Arranco con una colección para personas con bomba de infusión continua de insulina, pero se amplía a todas las personas con esta enfermedad". Así se presenta la joven de 35 años Violeta Zapata, que lleva dos años luchando para crear ropa interior y bañadores para pacientes de diabetes y cáncer con proveedores que trabajan en entornos rurales o con personas con discapacidad.

Esta joven nacida en Puertollano y residente en Madrid formó parte de 'Generación Propósito', uno de los programas desarrollados por la Fundación Princesa de Girona, que este jueves ha presentado en el Teatro Real de Madrid su plan de actuación para 2024, aprobado este miércoles por el Patronato de la Fundación en un acto en el Palacio Real junto al los reyes don Felipe y doña Letizia.

'Generación propósito', tiene como objetivo impulsar y acompañar el crecimiento personal y profesional de jóvenes con voluntad de crear un futuro más inclusivo y sostenible en los ámbitos de salud y calidad de vida. Tras ser seleccionada en 2022 para este programa, Zapata descubre "un ecosistema del que se lleva formación y herramientas, pero sobre todo una estructura de personas que me sujeta", relata a 20minutos antes del acto de presentación y después de que le pitara el dispositivo electrónico que lleva adherido al cuerpo para controlar su enfermedad. Pero lo lleva en una prenda discreta bajo su chaqueta. Rápidamente, pulsa un botón y continúa la entrevista. "El emprendimiento te sientes tan sola y es tan difícil, que eso es un gran valor incalculable. Conocer a gente joven que está intentando cambiar el mundo te hace sentir un poco menos sola, porque solo no se puede".

La Fundación Princesa de Girona, que en 2024 celebra su 15º aniversario -efeméride que coincide con la mayoría de edad de su Presidenta de Honor, la princesa Leonor-, ha anunciado este jueves las actividades que llevará a cabo el próximo año, entre las que se encuentran programas consolidados como 'Generación talento', 'Generación propósito', 'Generación docentes', el Tour de Talento o 'Generación Premiados'. A ellos se añaden novedades como las becas Princesa de Girona para "fomentar la igualdad de oportunidades" al ofrecer formación avanzada a jóvenes que, de otra forma, no podrían permitírselo, ha explicado en la rueda de prensa el director general de la Fundación, Salvador Tasqué.

El Nuevo Consejo Asesor Joven también echará a andar el próximo año con 18 jóvenes seleccionados -Zapata, entre ellos- de distintos ámbitos que harán de "enlace" con el equipo de la Fundación, una plantilla de 14 personas de perfil "más sénior", ha expuesto Tasqué. El objetivo es detectar y trasladar a la entidad dónde están los principales retos de la juventud actual para dar forma a las soluciones a sus necesidades. Felipe Campos, que ganó el Premio Princesa de Girona Social en 2013, ha resumido que será "una nueva forma de entender las cosas para construir entre todos un sitio mejor donde vivir".

En su búsqueda de "nuevas alianzas estratégicas", la Fundación Princesa de Girona también establecerá una 'Red de Embajadores' con una treintena de jóvenes premiados en años anteriores o participantes en el Tour del Talento para mantener los vínculos de la Fundación con el lugar en el que vive cada 'embajador' "y así ampliar red con universidades, instituciones científicas o sociales, con autoridades... para que más jóvenes puedan beneficiarse de la Fundación Princesa de Girona", ha señalado Tasqué.

Entre los asistentes acto también se encuentran Guadalupe Sabio (45 años), investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que recibió el Premio Princesa de Girona Ciencia en 2012. Siempre acude a la llamada de quienes ya considera "una familia". A ella le llegó el impulso del premio después de volver de una estancia en EE UU y abrir su propio laboratorio en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares para investigar "cómo la obesidad era la causante de otras enfermedades secundarias como cáncer o patologías cardiovasculares, en cómo la grasa, que es un tejido que hasta ahora se pensaba que era casi inerte, tiene en realidad un papel endocrino fundamental, señaliza a otros órganos y es capaz de cambiar tanto el metabolismo como la predisposición a sufrir cáncer o enfermedades cardiovasculares", relata a este periódico.

Esta científica descubrió la Fundación por un compañero, que le animó a asistir a una ceremonia de premios. Le resultó muy "inspirador". Dos años después, resultó ser ella una de las reconocidas. Para ella, más que el premio monetario, lo que más valora es que "pasas a formar parte como de una familia en la que aprendes no solo de lo tuyo, sino de otras disciplinas. Te relacionas con gente muy buena de otras disciplinas y eso te aporta muchísimo. Además, la Fundación intenta estar siempre ahí para ayudarte", resalta.

Con Sabio coincide el cineasta Guillermo García López, que recibió el Premio Princesa de Girona de las Artes y Letras en 2020 y recalca "la relación con gente muy talentosa de distintos sectores" que encontró en la Fundación. "Es algo casi como renacentista, humanista, muy inspirador, y eso es muy enriquecedor". A García López, ganador del Goya a Mejor Película Documental por Frágil equilibrio en 2017, cuenta que la Fundación "te aporta reconocimiento, trabajo, trayectoria y da gran visibilidad, que siempre es importante para un artista". El director y guionista nacido en Madrid en 1985 ha sido nominado al Goya y a la Palma de Oro este año por Aunque es de noche, un cortometraje de ficción rodado en La Cañada Real de Madrid para mostrar "una realidad muy específica, en concreto el Sector 6, en la que un joven de 13 años se enfrenta a la pérdida de un amigo y una forma de mirar la vida que es la de la infancia".

Fechas del 'Tour del talento' de 2024

El Tour del talento 2024 pondrá el foco este año en los centennials (Generación Z). La tercera edición de este evento anual e itinerante organizado junto a TRIVU ofrecerá más de 250 actividades a los jóvenes. La programación girará en torno a cinco grandes ejes de contenido: la empleabilidad y el emprendimiento; la salud física y el deporte; el bienestar emocional; el propósito y el impacto social; y la sostenibilidad.

El Tour del talento 2024 arrancará en Lleida (22 al 26 de enero) y también pasará por Salamanca (19 al 23 de febrero); Cádiz (18 al 22 de marzo); Santander (22 al 26 de abril) y Madrid (8 al 9 de mayo). Una de las principales novedades de esta edición será el 'Princesa de Girona CongresFest' que incluirá conferencias, debates y actuaciones musicales, entre otros. En cada ciudad se dará a conocer al ganador cada categoría de los Premios Princesa de Girona: 'CreaEmpresa' se anunciará en Lleida; 'Arte', en Salamanca; el 'Social', en Cádiz; el de 'Investigación', en Santander y la doble categoría del Premio Internacional 'CreaEmpresa e Investigación' se anunciará en Madrid. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará en verano, en un día y lugar que se concretará semanas antes.