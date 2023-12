La reina Letizia y el 'deja vu' con su look durante la reunión con la Fundación Princesa de Girona

Cuando Leonor cumplió la mayoría de edad, cayeron sobre sus hombros más responsabilidades con referencia a los actos oficiales de los cuales ahora se espera su presencia. Sin embargo, la formación militar en la Academia de Zaragoza ocupa tanto su tiempo, por lo que en los eventos menos relevantes, acude la reina Letizia en representación.

Este ha sido el caso de la reunión con el Patronato de la Fundación Princesa de Girona, cuyo objetivo principal es el de trabajar por los jóvenes en todos aquellos aspectos críticos para su futuro. Desde el 2014, Leonor ostenta la Presidencia de Honor, sin embargo, ha sido su madre la que en los últimos años ha asistido a las diferentes reuniones en nombre de la princesa.

En estas ocasiones, suele optar por looks inspiración para nuestros conjuntos de oficina, donde los trajes chaqueta suelen ser un 'must'. No obstante, en algunas ocasiones nos sorprende con estilismos más elaborados que, aunque elegantes, le dan un toque diferente y llamativo.

Es raro ver a Letizia estrenar algo en estas reuniones, algo que deja para actos más solemnes y, aunque a veces nos sorprende, siempre se decanta por buscar en su armario la prenda perfecta para cada ocasión, como ha pasado hoy con una falda de Carolina Herrera.

La reina Letizia y el rey Felipe VI en la reunión con la Fundación Princesa de Girona Europa Press

Se trata de una falda de punto con corte tubo en color negro, de cintura alta y largo midi, con flores bordadas en el lado izquierdo de la prenda en rojo, azul y blanco. Lo ha combinado con una blusa roja en contraste de Hugo Boss de manga larga y un pequeño fruncido en el cuello y ha terminado por completar el look con un cinturón ancho de piel en la cintura.

Sin embargo, no es la primera vez que vemos a la reina con esta falda, ni tampoco con este mismo conjunto, ya que cuando la estrenó en el 2019 en un acto en Sevilla, llevó exactamente el mismo look, pero esta no es la única anécdota.

Letizia repite falda en el mismo acto Casa de S.M. el Rey

La siguiente vez que llevó esta falda fue durante la reunión con el Patronato de la Fundación Princesa de Girona en el 2020. Sí, el mismo acto con 2 años de diferencia. Aunque en aquella ocasión se decantó por una camiseta de algodón roja de manga francesa y zapatos de tacón en lugar de botas altas.

