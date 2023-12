El look de la venganza que Aitana todavía no había llevado tras la ruptura con Sebastián Yatra

Diciembre se ha convertido en un mes negro para las parejas más famosas de España. Primero fueron Aitana y Sebastian Yatra que, de la noche a la mañana, ya no estaban juntos. Lo mismo pasó con Pilar Rubio y Sergio Ramos que, a pesar de ser todavía rumores, ninguno ha salido a desmentirlo.

Con cada ruptura, viene un look de la venganza que deja a todos con la boca abierta, como hicieron Lady Di, Shakira, Mariah Carey y la misma Pilar. Sin embargo, todavía Aitana no nos había dado ese conjunto de mujer empoderada y liberada.

Tras dejarlo con Miguel Bernardeau, la exconcursante de Operación Triunfo pareció en la fiesta de Yves Saint Laurent con un vestido transparente negro y un nuevo corte de pelo que rápidamente se convirtió en tendencia y, en esta ocasión, ha vuelto a repetir la fórmula, aunque esta vez por cuenta gotas.

Primero la artista nos sorprendió con un cambio de look que no solo terminaba por confirmar la 'teoría del pelo rojo', sino que también renovaba toda su estética con un nuevo color cereza muy favorecedor. Sin embargo, han tenido que pasar varias semanas hasta que nos ha sorprendido con el look que demuestra que está pasando página.

Aitana a su llegada a Chile para continuar el 'Alpha Tour' por Latinoamérica @aitanax/Instagram

Con una actitud renovada y llena de energía —muy diferente a la de su último concierto en Madrid—, la catalana aterrizaba en Chile con un look que, desde luego, no ha pasado desapercibido. Se trata de un conjunto negro de estilo 'working' (una de las tendencias que más fuerte vienen para 2024) con pantalones 'wide leg' y top ajustado de escote 'halter' con forma de corazón y tirantes.

El top entallado nos demuestra que el 'oversize' está a punto de pasar de moda y lo cambiaremos por prendas que se ajustan más al cuerpo y definen la figura. Para crear un equilibrio, Aitana lo ha combinado con unos pantalones anchos y tacones con puntas afiladas.

El peinado más 'trendy'

El peinado tendencia de Aitana @aitanax/Instagram

No se nos ha pasado por alto el look capilar de la cantante, que ahora inunda todas las redes sociales. La tendencia del 'balletcore' nos ha traído de nuevo a nuestra vida los lazos, que se convertirán en los protagonistas de todos nuestros peinados de la temporada.

Ya sean grandes, medianos o pequeños, no vamos a poder escapar de la tendencia más 'cute' de este invierno. Además del típico pasador para los medio recogidos, también los veremos en su versión mini como nos muestra Aitana. La cantante adorna sus dos coletitas con lacitos rosas, contrastando con el estilo tan formal que lleva en el resto de su look.

