Los vestidos de Mango más bonitos para recibir el Año Nuevo sin gastar más de 46 euros

Para una celebración tan especial, como es la Nochevieja, queremos despedir el año con estilo. En España, las fiestas navideñas tienen sus propias tendencias: las lentejuelas, el color rojo, el dorado o el terciopelo, son habituales durante estas fechas. Sin embargo, dependiendo del plan, será mejor escoger un look u otro. Al final y al cabo, no es lo mismo tomar las uvas en un restaurante, que celebrar Año Nuevo en una discoteca o en casa con la familia, ¿no crees?

Aquí los complementos, como siempre, juegan un papel fundamental. Si llevar un vestido corto con lentejuelas para ir a cenar a casa de tu familia te parece demasiado, puedes optar por líneas más sobrias y escoger en su lugar unos maxipendientes que quiten el hipo.

Looks de Nochevieja por menos de 46 euros

Vestido gris plateado. MANGO.

Vestido nudo foil. Si tu plan es cenar en casa con la familia y luego no vas a un disco, pero sí de bares con tus amigos, este es el look perfecto. Un vestido corto y cómodo, en color gris metalizado, con unas botas y un maxiabrigo, siempre es un acierto. Un look rockero, pero sofisticado. En este estilismo, el maquillaje juega un papel fundamental. Un buen labial o unos ojos marcados y unos maxipendientes, serán tus mejores aliados. (Precio: 25,99 € / Ref: 57078275).

Vestido burdeos oscuros. MANGO.

Vestido punto lúrex. Un vestido color burdeos, siempre es una buena opción. Este es como un lienzo en blanco, ideal para añadir accesorios. Si tu plan es cenar en casa de tu suegra, este vestido con un tacón y un collar llamativo, es la opción perfecta. (Precio: 29,99 € / Ref: 57019118).

Vestido corto blanco y negro. MANGO.

Vestido estampado corto. Este vestido de tejido fluido y diseño evasé es un 'must' en tu armario. Una prenda en blanco y negro que combina con todo y te puedes poner para una cena o para cualquier otro evento. (Precio: 18,99 € / Ref: 57033812).

Vestido negro asimétrico. MANGO.

Vestido asimétrico abertura. Si tu plan es ir a cenar a un restaurante, este vestido quita el hipo. Ajustado, asimétrico y sexy, sin perder elegancia. Con un recogido alto y tirante y un labial rojo, éxito. Con un hombro descubierto, manga larga y abertura lateral. (Precio: 45,99 € / Ref: 57029120).

Vestido palabra de honor de lentejuelas. MANGO.

Vestido lentejuelas palabra de honor. ¿Te vas de cena a un restaurante y luego a una discoteca? Este vestido de palabra de honor de lentejuelas, es perfecto. Midi, entallado y con cierre de cremallera invisible en el lateral. (Precio: 45,99 € / Ref: 57029100).

Vestido blanco de lentejuelas. MANGO.

Vestido lentejuelas hombreras. Otra opción es este diseño entallado en color blanco marfil. Con cuello redondo y manga larga, con hombreras. Está disponible también en color rosa fucsia. (Precio: 39,99 € / Ref: 57009113).

Vestido asimétrico de color verde. MANGO.

Vestido asimétrico lentejuelas. Esta fantasía de color verde en forma de vestido asimétrico con lentejuelas, es el look perfecto para brillar en la disco. Tiene tirantes finos dobles y cierre cremallera invisible en el lateral. (Precio: 35,99 € / Ref: 57099099).

