Maquillaje para Navidad: tres trucos para brillar en tu fiesta de empresa

La cena de Nochebuena o la Nochevieja, el día de Papá Noel o los Reyes Magos. En cada casa de España, le dan más importancia a una o a otra; pero hay algo común a todas: el periodo festivo se extiende durante todo el mes y los eventos navideños llenan las agendas de comidas y eventos en familia o con amigos. No hay hueco para nada más, bueno sí, para un buen maquillaje, que para eso siempre tenemos tiempo.

Cinco maquillajes navideños para triunfar

No es ninguna novedad que la Navidad viene cargada, cada año, de colores dorados y rojos. Pero si es un clásico del maquillaje, será por algo, ¿no? Porque funciona. La magia de estas fechas se presta a hacer multitud de combinaciones, ya sea con prendas o con maquillaje.

1. Maquillaje con labios rojos y eyeliner para navidades

Si hablamos de rojo, inmediatamente pensamos en un labial: el rojo Dior. La marca ha hecho una campaña con Anya Taylor-Joy como musa. La actriz de Gambito de dama es el ejemplo perfecto del tipo de piel al que le queda estupendamente este color.

En este look estamos dando todo el protagonismo a los labios, por lo que vamos a dejar de lado las sombras oscuras, para apostar por un buen eyeliner y un iluminador, que pondremos en la zona del lagrimal, en la sien y otras zonas como en la línea vertical de la nariz, en el corazón de los labios o en el arco de la ceja, para definir.

El maquillaje con labios rojos y eyeliner marcado es un clásico. iStockphoto

Respecto al labial, si optas por uno mate, intenta exfoliar e hidratar antes de aplicar el color, para que dure mucho más tiempo.

2. Maquillaje con labios nude y ojos vibrantes

Damos protagonismo a los ojos con tonos marrones y dorados. iStockphoto

Si lo que queremos es darle protagonismo a los ojos, vamos a optar por los tonos nude y tierra para los labios; y para los ojos, jugamos con tonos oscuros como negros y marrones, dándole un toque brilli brilli al párpado con sombra dorada. Si hay un buen momento para abusar del 'shimmer' y del 'glitter' es en estas fechas.

Muchas paletas llevan integrado un acabado metalizado para dar el punto de luz al párpado, tras aplicar la sombra. Sin embargo, si quieres usar purpurina, brillantina o cualquier producto del estilo, tras la prohibición europea, hay en el mercado diferentes productos hechos con purpurina biodegradable, para así estar guapas, cuidando el medioambiente.

Sombra de ojos con dorados y marrones. iStockphoto

De este modo, apostamos por marrones oscuros en la zona del párpado y por debajo de la línea de agua (las pestañas inferiores) y lo damos todo con la máscara de pestañas.

3. Colores fantasía para los maquillajes navideños

Las sombras de colores también están disponibles en navidades, pero hay que saber cómo usarlas. iStockphoto

Si lo que te gusta es el color, no hace falta que prescindas de ellos. Lo único que deberemos hacer es dar un toque metalizado al color para no pecar de un look más veraniego.

Los colores que más se utilizan en estas fechas son los verdes botella y los burdeos, pero la gama entera está disponible para que juguemos con ellos.

Apostar por el color también es un acierto. iStockphoto

Si poner color en todo el párpado movible te parece demasiado, se puede optar por aplicar un tono neutro y elegir uno más llamativo para la zona del lagrimal, en el rabillo del ojo o en la parte inferior de las pestañas.

