Claves para ir vestida de forma correcta a una cena de empresa y no desentonar

Durante diciembre, las agendas se llenan de eventos y cenas. Y es que el último mes del año las reservas de restaurantes de toda España se multiplican de cara a cubrir los grandes eventos navideños celebrados por las empresas.

En ocasiones es difícil elegir un estilismo adecuado para este tipo de acontecimientos. No es un look de día, ni tampoco de noche; sin embargo, tampoco es una reunión formal de oficina. Queremos ir elegantes, pero cómodos, vernos favorecidas y seguir las tendencias, sin desentonar demasiado.

Qué me pongo en la cena de Navidad de la empresa

Blazers de Mango. MANGO.

Una prenda que no pasa de moda y que da el toque formal a cualquier look en una buena blazer. La americana es una prenda muy versátil, que queda bien con pantalones, con vestido y con falda. Además, la puedes llevar ajustada u 'oversize', para darle un toque más desenfadado. Si optas por un 'total look' monocolor para la ocasión, una buena idea es romper con una chaqueta con adornos o 'print animal', así como de lentejuelas.

Pantalones palazzo. Look de la izquierda, de Mango; el de la derecha, de Zara. MANGO y ZARA.

El negro siempre es una opción. Con un 'total look' negro (como el de la izquierda) con un buen collar o unos buenos pendientes, siempre vas a acertar. Podemos romper el monocolor con una blazer un poco más llamativa o un cárdigan de brillo o alguna lentejuela.

Por su parte, los pantalones palazzo, son otra idea básica, elegante y perfecta para este tipo de eventos. Además, son muy cómodos y quedan de maravilla con un 'crop top' que le da el punto sexy sin perder elegancia. Funciona con una camisa, una blusa o un suéter, para dar un punto más navideño.

Chalecos de Zara. ZARA.

Los chalecos se consideran una prenda comodín, son los encargados de dar ese último toque tan necesario para que el estilismo tenga sentido. Son muy útiles para conseguir una simetría de colores o incluso para darle un punto profesional a un look más rockero. Por eso unos buenos pantalones efecto piel con botín (para conseguir ese efecto pierna infinita) se suavizan añadiendo un chaleco.

Vestidos con botas. ZARA.

¿Y qué pasa con los vestidos cortos? En una cena o comida de empresa, los puedes llevar perfectamente, pero una opción que es tendencia ahora (y resta carácter de look de discoteca) es llevar unas botas con el vestido, ya sean botas altas, o estilo botín, lo que prefieras.

Vestidos largos. Look de la izquierda, de Zara; look de la derecha, de Mango. ZARA y MANGO.

Pero, ¿y los vestidos largos para una cena de empresa? No hay que renunciar a un vestidazo, si es lo que te apetece, pero para no pasarse con un look muy hollywoodiense hay una opción: poner encima del vestido un suéter. Si optas por un jersey más ancho, conseguirás un estilo 'boho'; si quieres algo más ajustado, puedes usar un cinturón.

Blusas con pantalón. ZARA.

Si prefieres optar por una blusa y un pantalón, que sepas que no es una mala opción. A veces lo más sencillo es un acierto. Sin embargo, en ese caso, lo mejor es darle protagonismo a la parte superior, que es la estrella del look. Si elegimos un buen escote, este look nos está pidiendo a gritos un collar impactante o unos buenos pendientes.

El límite es el cielo y, al final, lo que importa es que te sientas guapa, con confianza y cómoda, lo demás llega solo. Ahora, a triunfar.

