¿Qué collar me pongo según el tipo de escote?

El escote tiene el poder de convertir un look en inolvidable, las alfombras rojas lo demuestran en España, cada vez que tiene lugar un evento importante. Solo tienes que elegir el adecuado, según el tamaño de tu pecho, y decorarlo con sentido, siempre teniendo en cuenta el espacio que tienes para jugar con según qué collar o gargantilla.

Las que más saben de moda tienen claro que deben llevar varias opciones para un mismo look, con o sin colgante. Al final, todo depende de la fórmula que quieran mostrar: si son adeptas al minimalismo y, por tanto, al 'menos es más'; o, por el contrario, prefieren recargar su 'outfit'. Un detalle que no suele dejarse al azar, puesto que en la mayoría de ocasiones hay un 'dress code' marcado y, menos posibilidades de jugar (lo que más gusta a un estilista).

Elige el collar según tu escote

1. Escote cuadrado

Varios collares decoran este escote cuadrado. Apodemia..

Un escote cuadrado puede resultar un fuerte contraste con las curvas naturales del cuerpo, creando una apariencia angulosa. Este tipo de corte es ideal para joyas con forma de gargantilla, es decir, que no sean excesivamente largas. Bien es cierto, que puedes jugar con varios de diferentes largos, aunque el accesorio sea más largo que el escote, no pasa nada. Si buscas el efecto 'menos es más', esta es tu opción.

2. Escote corazón

Elle Fanning, pura feminidad con este escote corazón decorado por una gargantilla 'XL'. Cartier.

El objetivo principal de este tipo de escote es realzar las curvas del pecho. Si quieres potenciarlo, aún más, elige un collar que atraiga la atención hacia el corazón del escote. Por ejemplo, una gargantilla pegada al cuello o tipo joya, es decir, extra-grande.

3. Escote en 'v'

Cadena larga con detalle de cruz. Apodemia.

La clave de los escotes en 'v' es que alargan nuestra silueta y aportan un toque 'cool', sinónimo de sofisticación y feminidad. La realidad es que, si no quieres decorar tu cuello con un accesorio, puedes no hacerlo. El escote ya lo es todo. Sin embargo, si crees que tu look necesita uno, elige un collar que replique la forma del escote (con acabado en 'v', pero sin que toque el diseño).

4. Escote redondo

Gargantilla pegada al cuello, perfecta para combinar con una prenda de escote redondo. Apodemia.

Si eliges un escote redondo, lo idóneo es optar por un collar que tenga una forma similar, pero que sea siempre más corto que el escote. Por ejemplo, una cadena corta con un pequeño detalle redondo, al centro, o si prefieres otra opción, puedes optar por un collar fino, como una cadena, o por varias cadenas de distintas alturas: así se creará un efecto mucho más vistoso. Puedes incluso pensar en combinar también distintos materiales, como el oro y la plata.

5. Escote asimétrico

Detalle de varias gargantillas con diferentes largos. Apodemia.

El escote asimétrico deja un hombro al aire y el otro no, por ello, para recuperar la asimetría puedes optar por decorar el cuello con un colgante discreto o por varias cadenas de diferentes largos, siempre teniendo en cuenta la profundidad del escote.

Si prefieres darle a tu look un toque personalizado, escoge una cadena con una frase que te represente, un icono que hable de ti, tu inicial o la del alguien especial, tu nombre, etc. Es decir, que cuente sobre ti.

