Los pantalones de cuero de Emily Ratajkowski que puedes encontrar en las rebajas de Zara por 12,99 €

Para muchas, las modelos y sus looks 'off duty', los que llevan durante un día normal para salir a trabajar o a hacer recados, son una enorme fuente de inspiración. Ellas, modelos como Emily Ratajkowski, sientan las bases del 'street style' y consiguen enamorarnos con estilismos sencillos y favorecedores, que nos dan muchas ideas para incluir en nuestro armario.

La modelo de 31 años ha sido vista y fotografiada entrando a los estudios de Sony Pictures con un look cómodo y en tendencia que grita "New York" por los cuatro costados. Emily vestía una chaqueta oversize de cuero marrón rojizo combinada con unos pantalones rectos también de cuero, esta vez negro, y unas 'sneakers' blancas muy básicas.

Emily Ratajkowski en Nueva York GC Images

¿Quién iba a decir que podría ser tan fácil recrear el look 'off duty' de una modelo? Emily Ratajkowski siempre consigue deslumbrar con sus estilismos fuera de la pasarela, y en esta ocasión no ha sido menos. Pero lo mejor de todo es que siempre lo hace con prendas sencillas, mezclando la cantidad perfecta de tendencia y básico de fondo de armario. Y esta vez, el cuero ha sido el evidente protagonista.

El cuero forma parte de las prendas más virales cada temporada de otoño-invierno, y este año en especial. Y, si hay una prenda efecto piel que ha acaparado todos los escaparates esta temporada han sido los pantalones rectos, largos hasta los pies. Son ideales. Y no solo porque tengan un efecto estilizador, sino también porque nos sirve para cualquier look. ¿Una cena con amigas o noche de copeo? Te los puedes poner con tacones o botas altas. ¿Un paseo por la tarde o unos recados? Como ha hecho Emily, te los puedes poner con unas zapatillas blancas y tendrás un look de sobresaliente.

Los pantalones de Emily Ratajkowski, de rebajas

No sabemos de dónde serán los pantalones que luce la modelo, pero sí te podemos chivar la tienda en la que los hemos encontrado, con descuento incluido. Las rebajas de Zara incluyen montones de pantalones con este efecto piel, cada uno con un corte diferente. Estos son muy similares a los de Emily, y te darán ese efecto arrugado al final de la pierna tan favorecedor.

Pantalón efecto piel con pernera recta y larga Zara

Este pantalón de tiro medio, pernera recta y larga y cierre frontal con cremallera está disponible en Zara con un descuento del 56%. Antes costaban 29,95 € y, gracias a las segundas rebajas, el precio final es de 12,99 €. (Ref. 8741/240)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.