El chaleco viral de Zara que abre debate en redes: "Parece de pesca o de caza"

El chaleco es una prenda imprescindible para las 'influencers' y las amantes de la moda en esta nueva temporada en la que empiezan a bajar las temperaturas y nos toca sacar las prendas de entretiempo en casi todas partes de España.

El chaleco es una prenda ideal para salvarnos un poco del frío y para darle un toque más especial a un look del día a día y guardarlo como prenda cápsula en nuestro armario o para vernos un poco más estilosas, con un 'outfit' más básico.

Los chalecos acolchados y chaquetas con estampados florales, ya fueron un 'must' de la temporada pasada para el entretiempo. Los vimos en todos los colores y formas, cumpliendo con una de las tendencias de este año, para crear looks más originales y divertidos con solo una pieza.

En el caso del chaleco anterior, no hay duda de que fue todo un éxito, del que hablamos en este caso puede ser que haya levantado más opiniones contradictorias para muchas que no serían una de sus compradoras.

Las 'influencers' nos demuestran que tienen mil combinaciones posibles, sin embargo, las opiniones son de todo tipo en los comentarios de las publicaciones de estos looks, "no queda bonito... parece de pesca o de caza", "parece un saco de patatas", "parecen empleadas del Bricomart".

Entre las defensoras de esta tendencia, está también Amelia Bono, que con el chaleco convierte un look sencillo con vaqueros en otra cosa totalmente distinta.

El chaleco de Zara que enfrenta opiniones

Los grandes bolsillos delanteros y la goma elástica de la parte de abajo crea un estilo de chaleco bombacho, que es lo que hace tan especial este prenda de Zara que se adapta a todas las edades y estilos.

Si has sido una de las que ha terminado convencida de esta tendencia, es de Zara y su precio es de 49,95 €, pero tenemos malas noticias, porque ahora mismo no está disponible en la página web. Sin embargo, puedes probar suerte todavía en alguna tienda física o en tiendas de segunda mano online, como Vinted.

Si buscas una prenda especial y atemporal, que no esté todas partes, para darle un toque de estilo a tus looks, conservar este tipo de prendas puede ser una buena idea para darle más personalidad a cualquier look sencillo que puede cambiar completamente según el estilo le añadas, ya sea un toque urbano con vaqueros y zapatillas, como algo más elegante con un vestido largo y bailarinas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a llevarlo?

