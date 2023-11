La reina Letizia con un vestido todoterreno se hace viral al combinarlo con estas botas

Volviendo a su agenda pública regular, la monarca ha visitado Navarra con un look apto para las recientes bajas temperaturas de nuestro país dejando claro que se puede ir calentita sin renunciar al estilo. Con un vestido envolvente y botas altas, Letizia se ha convertido en la musa del invierno para las que tienen que ir a la oficina los próximos meses.

El evento organizado por Tudela-Cultura y Cine Club Muskaria es una de las citas culturales más importantes del año en la localidad navarra y la Reina ha demostrado su apoyo dejando también una elegante lección de estilo estrenando vestido invernal firmado por una de sus diseñadoras de confianza: Rosa Esteva para Cortana.

La reina Letizia con el vestido todoterreno viral Europa Press

El vestido es de corte atemporal, ceñido al cuerpo y con drapeado lateral efecto vientre plano. Manga japonesa, escote irregular y falda a media pierna, en gris clásico ligeramente jaspeado que combinado con estas botas altas negras de tacón se convierte en un diseño ideal para el día a día. ¡Nada nos gusta más que ver a Letizia con fórmulas sencillas de copiar como esta!

El vestido todoterreno y las botas que lo han hecho viral

El vestido todoterreno viral de la reina Letizia Cortana

Tres veces ha confiado en la firma española Cortana, y las tres ha triunfado. En esta ocasión la Reina lo hacía con el modelo 'Felicita', un vestido midi en gris confeccionado en lana virgen a prueba de bajas temperaturas. (Precio: 880 €).

Las botas del invierno para mujeres de negocios MANGO

Para rematar el lookazo elegante contra el frío, la reina Letizia ha escogido unas botas a la rodilla con tacón fino y puntera en pico como estas que hemos fichado de Mango que presentan la piel con grabado tipo serpiente en negro brillante. (Precio: 69,99 €. Ref. 67030255-AMALIA-LM).

