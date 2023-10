'Drama fashion': una ministra lleva el mismo vestido que una invitada a la jura de la Constitución de la princesa Leonor

Esta mañana, la princesa Leonor ha jurado la Constitución ante las Cortes Generales por motivo de su 18º cumpleaños, fecha en la que la heredera al trono de España adquiere mayores responsabilidades institucionales de las que tenía hasta ahora.

Los looks de las protagonistas eran los más esperados de la velada, sorprendiéndonos Leonor con un traje de sastre blanco, Sofía con su vestido alquilado y Letizia llevando su look de 'madre orgullosa'. Sin embargo, las invitadas nos ha regalado varios momentos 'fashion' que no podíamos dejar escapar.

Por un lado, Isabel Díaz Ayuso hacía un guiño a la princesa, mientras que Yolanda Díaz nos daba una lección de estilo con el look más elegante. Si bien no ha habido ningún fallo de protocolo, sí que se ha vivido un momento 'tierra trágame' con dos de las invitadas, coincidiendo ambas con el mismo look.

Esta historia involucra a una ministra, a una galardonada con el premio Princesa de Girona Artes y Letras 2023 y un vestido 'trampantojo' durante el besamanos.

Isabel Rodríguez y María Dueñas coinciden en el vestido EFE/RTVE

Las víctimas de este 'drama estilístico' han sido Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, y María Dueñas, violinista de fama internacional. Las dos han acudido con un vestido dividido en tres colores, con la parte de arriba en beige y detalles de hombreras, una falda negra y una cinturilla en naranja.

Aunque no ha trascendido de dónde es la prenda, se trata de un diseño bastante original que ha llamado la atención de ambas mujeres y, además, se adaptaba al protocolo que había marcado la casa real para este acto.

Una coincidencia 'real'

La reina Letizia e Inmaculada Vivas Tesón con el mismo vestido de Mango Europa Press

Esta coincidencia nos recuerda al vestido midi bicolor de Mango que llevó la reina Letizia a los Premios Reina Letizia 2021, de corte evasé, cuello redondo, sin mangas y que incluye un detalle de abertura en la falda en la parte frontal. En esta ocasión, fue una de las premiadas, Inmaculada Vivas Tesón quien también lució el mismo look.

