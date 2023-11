Jesús Reyes, experto en moda y en Casa Real: "Leonor tiene en la reina Letizia el mejor ejemplo de elegancia y distinción"

La realeza siempre ha sido un tema que ha fascinado a los expertos en moda, desde los elaborados trajes de Luis XVI hasta los peligrosos trucos de belleza de Isabel I de Inglaterra. Los monarcas fueron los primeros 'influencers' siglos antes de que existiera incluso esta palabra, marcando tendencias que incluso perduran a día de hoy, como el casarse de blanco (todo gracias a la reina Victoria en 1840).

Esta influencia sigue estando muy presente en la actualidad, destacando tres nombres: Rania de Jordania, Kate Middleton y la reina Letizia. Todo lo que se ponen se agota en segundos, sobre todo si es de Zara, firma que encanta a las 'royals' europeas. No obstante, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, y es Leonor de Borbón, que acaba de cumplir 18 años, que piensa tomar el relevo.

Jesús Reyes, periodista experto en moda y en la casa real, no es ajeno a esta situación y presenta su nuevo libro: Leonor, estilo de una Borbón y Ortiz. "Como profesional de la moda y la comunicación, siempre he sido consciente de la verdadera influencia de doña Leonor en las personas jóvenes de nuestro país y he querido analizarlo en profundidad en este ensayo donde se aprecia a la perfección este hecho y su impecable evolución a la hora de vestir distintos estilos, todos acorde a cada momento y edad".

Esta obra vio la luz el 31 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños número 18 de la princesa de Asturias y el comienzo no solo de su vida adulta, sino también de nuevas e importantes obligaciones institucionales. Para hablar del camino estilístico que ha tenido Leonor hasta ahora, hemos podido hablar con Jesús Reyes, que nos descubre a la heredera al trono como un nuevo icono en moda de la Generación Z.

Jesús Reyes con su nuevo libro: 'Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz' WILLIAM DONDYK Y LORENA RIGA MONFORT

La Princesa Leonor comienza a apuntar maneras para convertirse en todo un icono de estilo, al igual que lo es su madre, pero ha tenido un largo camino hasta dar con los looks estrella con los que viste hoy. ¿Cómo ha sido la evolución de su estilo?

"Pues precisamente el pasado 31 de octubre, doña Leonor marcó, claramente, un antes y después en los códigos de vestuario para este tipo de actos: la savia nueva de la monarquía es más actual, más relajada, apuesta por el sello español y lo sobrio; lo elegante y lo sencillo es la elección. Atrás quedan esos vestidos largos y pomposos que caracterizaban a la realeza hace 37 años. La Princesa de Asturias ha ido forjando su estilo propio, el actual porque aún tiene que evolucionar y experimentar, sobre todo durante 2022 y durante este 2023. Y me gusta mucho hacia dónde va y evoluciona".

Su estilo es cada vez más fresco, cada vez más parecido al que visten muchas de las jóvenes de su edad, de la Generación Z

En el libro, mencionas que se ha vuelto un referente de la Generación Z en cuanto a moda. Sin embargo, durante su adolescencia se le ha criticado mucho por vestir con looks demasiado maduros para su edad. ¿Cómo ha podido producirse este salto?

"El mismo caso, estoy seguro, que en el resto de jóvenes de su edad. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esa etapa complicada de experimentación, de cambios, de búsqueda de un estilo propio hasta llegar a dar con el más adecuado. De todos modos, la norma es la norma, y ahora me refiero al protocolo, a los códigos de vestuario, y hay que cumplirla. Y estos códigos, la Familia Real los ha cumplido siempre a la perfección. Otro tema es ya entrar en cuestión de gustos y preferencias".

¿Cómo describirías el estilo actual de Leonor?

"Cada vez más fresco, cada vez más parecido al que visten muchas de las jóvenes de su edad, de la Generación Z. En mi libro, Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz, repaso hasta casi 30 tipos de estilos distintos; por lo que no siempre se parecerá a todas las jóvenes de su edad, pero sí a una parte de estas nuevas generaciones que visten como nuestra heredera. Doña Leonor ya va encontrando su sello propio para con la moda y podría definirlo en estos momentos como un estilo 'clásico-renovado'".

¿Cuál es el potencial de la princesa Leonor para ser una influencia duradera en la moda de la Generación Z, al igual que es su madre, la reina Letizia, en su generación?

"Seguir apostando por la moda 'low-cost', algo en lo que su madre, la reina, es pionera y que es el mejor ejemplo para seguir acercándose a las nuevas generaciones. También por la moda 'Made in Spain'. Y tercero, pero no menos importante, apoyar las firmas que trabajan por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. Temas de plena actualidad y que son imprescindibles trabajar si queremos preservar un futuro saludable en todos los aspectos de la palabra y desde dentro nuestra industria, la de la moda".

Si hay algo que repite mucho Leonor en cuanto a moda, son los looks de color azul. ¿De dónde le viene su predilección por este color? ¿Por qué es el tono que más lleva en actos oficiales?

"Es un color muy vinculado a la realeza, a sus raíces, a su madre concretamente que es Asturiana y a la tierra que lleva su título, princesa de Asturias. El azul es un color elegante, solemne, favorecedor a sus rasgos y visagismo... Pero, como demostró de nuevo en su 18º cumpleaños, parece que doña Leonor sigue abierta a evolucionar en moda, siluetas y tonalidades. En una entrevista esta misma semana avancé que veía a la princesa de Asturias durante la jura de la Constitución con un dos piezas, chaqueta sastre y pantalón, y acerté. No en el color, que apostaba por el azul; y me alegra, porque cambiar el azul por el blanco fue un verdadero acierto. Leonor está espectacular y radiante".

¿Qué desafíos tiene que enfrentar Leonor a la hora de elegir su ropa debido a su estatus real? ¿Cómo combina su estilo con las expectativas que se tienen de ella por pertenecer a la realeza?

"Aunque estemos viviendo una relajación en códigos de vestuario, etiqueta y protocolo, la línea sigue siendo clásica y no hay cabida para el riesgo o las tendencias llamativas. Esto va a ser así también de aquí en adelante, aunque sí veremos a la princesa Leonor más libre y desinhibida en elecciones".

La Princesa Leonor a su llegada a la entrega de los `Premios Princesa de Asturias 2023 Title EP

¿Cómo su estilo se compara con los otros 'royals' de su edad?

"Es inevitable, por ejemplo, el dos piezas sastre durante la jura de la Constitución blanco recuerda mucho al look blanco que también ha llevado hace apenas unas semanas Elisabeth de Bélgica por su 18 cumpleaños. Aunque hay más diferencias que similitudes, sí me gustaría, como hacen otras princesas herederas en Europa, que Leonor reutilizase alguna vez más prendas antes llevadas por su madre, doña Letizia, y su abuela, doña Sofía. Tendrá oportunidad más adelante si así lo desea".

¿Ha habido algún momento en específico en el que la princesa haya causado un gran impacto en la moda?

"Lo hace constantemente: cada vez que se pone un vestido, trajes, accesorios, joyas... Son altamente demandados y se agotan al momento. El efecto 'Leonor' es real. Ya lo era desde bien pequeña, lo que no éramos tan conscientes como ahora porque antes su madre, la reina Letizia, era la única mujer del núcleo duro de la Familia Real y, por ende, el único referente en moda femenina. Ahora son tres: doña Letizia, doña Leonor y doña Sofía, infanta de España. Las tres con estilos similares, pero no iguales; complementarios".

La infanta Sofía será la 'it girl' de la familia

¿Cómo se percibe fuera de España a Leonor? ¿Es un referente como su madre?

"Desde Europa ven a la reina Letizia como todo un referente de estilo, en moda y como la mejor embajadora de la Marca España. También ya en estos momentos a doña Leonor, o al menos así lo confirman diarios como el Daily Mail y en nuestro también varios medios y estadísticas. Yo también me sumo a esta opinión".

La princesa Leonor y la infanta Sofía llegando al acto de Jura de Consitución Getty Images

¿Cómo describirías el estilo de moda de la infanta Sofía y en qué se diferencia de su hermana, la princesa Leonor?

"La infanta Sofía tiene y tendrá, por su posición, más libertad aún a la hora de elegir vestuario y a la hora de acudir a sus actos. Aunque la influencia de Leonor en gustos y estilismos es mayor, la infanta Sofía será la 'it girl' de la familia. Así este gusto por la moda estará más ligado a las tendencias, siempre llevadas con gusto y clase. De hecho ya lo estamos viendo, por ejemplo, con la elección del vestido del cumpleaños de Leonor, firmado por Erdem, que por cierto es alquilado. Otro señal de 'reutilización' de prendas que nos mandan desde Casa Real".

¿La reina Letizia influye en el estilo de Leonor?

"Mucho. Doña Leonor se deja aconsejar por su madre, algo lógico y acertado desde mi prisma, pues para mi opinión, la princesa de Asturias tiene en la reina Letizia el mejor ejemplo de evolución, elegancia y distinción".

