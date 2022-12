El manual de (no) estilo para cenas de empresa

"Hoy quiero confesar…" (si no has leído esto cantando por Isabel Pantoja, mal. Muy mal. Otra oportunidad). Hoy quiero confesar que eso de ser autónoma desde hace más de 10 años tiene muchas ventajas y algún inconveniente. Uno de ellos es que no tengo cena de empresa. Ese momento -¿entrañable?- donde te olvidas de quién es el jefe después de tomarte dos vinos de más y a la mañana siguiente rezas para que el jefe también se hubiese tomado dos vinos y no se acuerde de tus desafines en el karaoke. Estas cenas de Navidad suelen dejar momentos inolvidables, como por ejemplo encontrarte con la de contabilidad llevando el mismo vestido que tú. Que eso te pasa por comprar donde todo el mundo. No te preocupes, tira de sentido del humor, como hizo una premiada este año cuando se encontró con Doña Letizia, que le iba a entregar el galardón, con el mismo look. Y claro, quién compite con la reina. Pues nada, bien de sonrisa, abrazo y foto para el recuerdo.

Más cositas con las que hay que tener cuidado en la cena de Navidad de la empresa... Vale que sea un día para echar el resto y demostrar a todos tus compis que tienes estilazo y no eres la típica aburrida de traje de chaqueta (aunque sea lo que llevas normalmente porque no te dan las neuronas a las siete de la mañana después de vestir a los churumbeles). Pero ojo, cuidado, y no te inspires en Kristen Stewart o Timothee Chalamet en los Oscars de este año. Ambos se dejaron parte de las prendas en casa, o esa es la sensación que daba. No te olvides que el lunes vas a volver a la oficina. Eso sí, tira de lentejuelas, brillos o taconazos si se tercia. Estrena el traje de terciopelo que lleva en el armario cogiendo polvo meses. Deslumbra si así lo deseas, que las cosas hay que celebrarlas y si en tu empresa son todos unos aburridos diles que no esperen a ir a un funeral para llevar el vestido negro perfecto, que es la vida lo que hay que festejar.

Kristen Stewart con traje de chaqueta y shorts en los Premios Oscar 2022 GTRES

Si la fiesta es de disfraces o con temática, no seas aburrido y únete al equipo. Tengo amigos que se han tenido que vestir de caballeros medievales o de elfos de Papá Noel. No sé cómo lo han hecho, pero lo han conseguido. Si no eres de combinados extraños por lo menos haz un guiño, que seguro que hay gente que se ha currado mucho el evento para intentar que os lo paséis lo mejor posible. Además, tampoco es el día para reivindicaciones. Recuerda que las normas de etiqueta son una recomendación, no una obligación y que los anfitriones las ponen, generalmente, para facilitarles la vida a los invitados y que nadie se sienta desplazado por ir muy diferente al resto. No es algo apolillado, como pensó la Secretaria de Estado, Ángela Rodriguez. Lo que le llevó a hacer un alegato un poco sin sentido al vestir con corbata, como si eso fuera algo revolucionario o transgresor.

La Secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez.

Pero finalmente, si vas a ir a la fiesta de la empresa, lo más importante es que te pongas una sonrisa y bastante buena cara. Ya sé que no te irías de fiesta con tus compañeros un viernes cualquiera (¿o sí?) y que salir de vinos con tu jefe no es el mejor de los planes. Pero oye, que al fin y al cabo este es un momento que intenta ser lo más agradable posible y si estás en una fiesta de trabajo es que tienes trabajo… y tal y como está terminado este 2022 eso es algo que hay que celebrar. Aunque luego te puedas arrepentir de los dos vinos de más. ¡Salud!

