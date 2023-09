Consigue un look de otoño espectacular incluyendo estas 5 chaquetas estampadas de tendencia

Con la llegada del otoño en España, guardamos los tirantes para sacar las chaquetas de paseo. Sin embargo, hay una serie de básicos —útiles para todo el año— que podemos usar cuando hace calor y cuando hace frío, simplemente añadiendo capas. De este modo, conseguimos looks atemporales que podemos personalizar para que parezcan diferentes, jugando con complementos y estampados. Ya sea con vestido, pantalón o falda, estás son las chaquetas estampadas con las que elevarás un estilismo básico a uno sofisticado.

Cinco chaquetas estampadas para combinar con looks básicos

Para ir a trabajar, de fiesta, a una comida con amigas o un evento de trabajo, las blazers son prendas muy socorridas y, sobre todo, versátiles. Podemos coger ese conjunto más veraniego que nunca nos falla o incluso unos vaqueros y una camiseta básica y, con una chaqueta o unos buenos tacones, adaptarlo a un estilismo más otoñal y elegante. Las posibilidades son infinitas y los estampados, también.

Chaqueta de estampado animal de serpiente

Chaqueta de estampado animal de Zara. Zara.

El 'animal print' siempre está de moda, pero si bien en otras temporadas hemos apostado por estampados de cebra o leopardo, este otoño-invierno 2023-2024 la tendencia viene de la mano del estampado de serpiente. En este modelo de Zara el truco está en el color: una mezcla de grises perfectos para llevar con vaqueros, con un 'total look' o incluso para ir a la oficina. (Precio 49,95 euros / Ref. 5247/331).

Chaqueta de estampado 'tie dye' también en otoño

Chaqueta estampada de Zara. Zara

Aunque este tipo de degradado nos recuerda a los campamentos de verano, cuando metíamos camisetas XL en lejía para desteñirlas, el 'tie dye' no solo lo podemos llevar en la época estival. Prueba de ello es este conjunto de Zara con tonos tierra perfecto para looks de 'estilo boho' y combinaciones más hippies. Además, este otoño-invierno las amantes del marrón lo tienen fácil, ya que los tonos chocolate, café, tierra y caramelo son tendencia. (Precio 79,95 euros / Ref. 7577/013).

Chaqueta de estampado floral multicolor

Chaqueta estampada H&M H&M

¿Quién dijo que el print floral era solo para primavera? Esta blazer de H&M multicolor, con unos vaqueros para una comida o con un vestido negro, para ir de copas, queda que ni pintada, nunca mejor dicho. Además, damos un poco de juego a las noches otoñales con un poco de flúor. (Precio 69,99 euros / Ref. 1187139001).

Chaqueta de estampado japonés

Chaqueta estilo kimono de Zara Zara

Este modelo de Zara no se trata de una blazer como tal, pero es una blusa que se puede llevar también sin abrochar, de estilo kimono, y que puedes llevar encima de un 'crop top' o incluso con un 'total look' básico negro, añadiendo el punto de color en los pendientes y un poco de iluminador en la cara para brillar por la noche como nadie. También podemos optar por abrocharla y combinarla con unos vaqueros, para un look sencillo y sofisticado. (Precio 27,95 euros / Ref. 8450/154).

Chaqueta estampado de raya diplomática

Chaqueta con raya diplomática de Lefties. Lefties.

Los clásicos lo son por una razón. Y en este caso la raya diplomática habla por sí sola. Si no concebimos la idea de no tener un buen suéter de rayas marineras de 'estilo navy' (azul y blanco) en el armario, en lo que a blazer se refiere, las líneas finas verticales aportan un toque más profesional a cualquier look, por lo que se puede combinar con prendas básicas y al mismo tiempo es un básico en sí mismo. Este modelo es de Lefties. (Precio 29,99 euros / Ref. 1851/304/104).

