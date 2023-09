Así son los jerséis de Lidl de menos de 9 euros que están arrasando en ventas y son perfectos para el otoño

El otoño ya está aquí y, aunque nos dé pena guardar los vestidos que tanto hemos aprovechado este verano, toca enfrentarse al cambio de armario para guardar los bañadores y bikinis (siempre con cuidados específicos para evitar que se estropeen) para dejar paso a las chaquetas de entretiempo. De hecho, en muchas partes de España las numerosas Danas que llevan sucediéndose las últimas semanas ha obligado a adelantar el uso de estas prendas y de otras de abrigo como jerséis finos. Y estos, precisamente, son los protagonistas del último éxito viral de Lidl.

Se trata de unas prendas low cost que ha puesto a la venta la cadena de supermercados alemana que están causando sensación: por menos de 9 euros, se puede conseguir un jersey de punto fino, cómodo y versátil perfecto para el otoño. Además, su tejido suave, gracias a su confección en viscosa sostenible, los convierte en una opción aún más adecuada para el día a día cuando bajan las temperaturas. Eso sí, la propia web del comercio advierte de que quedan pocas unidades.

Este jersey está disponible en dos colores. Lidl

Datos estructurados producto Nombre: Jersey fino de punto Descripción: Jersey de punto fino para mujer con cuello redondo y botones decorativos. Corte ancho con acabados elásticos en las mangas y en el bajo. Disponible en dos colores. Marca: Lidl Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 8.99 Imagen:

Pese a ser una prenda barata, tiene todos los detalles para ser un básico de fondo de armario: acabado elástico en las mangas y en el bajo, cuello redondo cómodo y botones decorativos en la parte del hombro. Está disponible desde las tallas S hasta la L, aunque esta última, en el momento de redacción de esta noticia, ya estaba agotada. El patrón de este modelo se adapta a todo tipo de cuerpos, algo que destacan los comentarios que ya ha recibido que le han otorgado más de 4 estrellas doradas de puntuación.

Su fabricación sostenible no implica unos cuidados especiales. Se puede lavar en lavadora, eso sí, a una temperatura máxima de 40 grados. Sí que es recomendable evitar la secadora y los lavados en seco. Si se desea planchar, la temperatura máxima debe ser de 110 grados.

Además, no es la primera vez que la cadena nos acostumbra a vender ropa de calidad a precios económicos. Como ejemplo, el sujetador de 7 euros hecho con algas marinas que adoran las amantes de la lencería de lujo que triunfó este verano o el éxito que tienen las prendas de nieve cada vez que las incluyen en promoción.

El jersey de Lidl tiene detalles como elástico en los puños y botones en el hombro. Lidl

Qué ropa debemos usar en otoño

La Madrid Fashion Week nos adelantó el pasado mes de febrero las tendencias que veríamos en los escaparates este otoño que estarían marcadas por el terciopelo, las prendas efecto peluche, las lentejuelas que, sin embargo, dejarán de usarse para los eventos; las transparencias y los plisados. Sin embargo, siendo prácticas, además de saber las tendencias, debemos conocer qué ropa se debe usar en otoño. Esta temporada es, por excelencia, la de los básicos y prendas de fondo de armario, por lo que sabemos que hay must have que no pueden faltar en nuestro armario.

Unos jeans; un par de camisas, ¡una de ellas blanca, por supuesto!; una o varias blazers, para los looks de oficina más cool; unas zapatillas blancas o unos jerséis como los básicos de Lidl son indispensables. Por supuesto, regresan las gabardinas, otra de las prendas de la temporada, puesto que nos permiten abrigarnos cuando empiezan a bajar las temperaturas, pero todavía no son lo suficientemente bajas como para apostar por el abrigo.

Respecto a los colores que se van a usar en otoño, además de los básicos, el rojo, el café, el magenta y el azul rey serán los más habituales, aunque, sin duda, el protagonismo se lo llevará el amarillo, una tonalidad que va más allá del verano. En cuanto a complementos, las botas de agua que ya vimos a la influencer Iera Paperlight son una buena alternativa para los días de chubascos, igual que tampoco pueden faltarnos pañuelos para el cuello.

