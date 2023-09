Paula Echevarría estrena las botas altas más sexis con estampado de serpiente que mejor quedan con minivestido

Paula Echevarría está inmersa en la nueva temporada de Got Talent España, en el que tanto ella, como Edurne, Risto Mejide y otro juez invitado, son los encargados de evaluar el talento de los participantes que cada semana se atreven a darlo todo sobre el escenario.

Como buena 'influencer' de moda, Paula siempre está al tanto de las últimas tendencias y suele seleccionar la que más se adapta a su estilo. Sin embargo, parece ser que ahora ha querido experimentar con sus looks, dejándonos estilismos que jamás hubiéramos creído ver en ella.

Esta nueva temporada, la asturiana se ha propuesto ser ella la protagonista y dejarnos con la boca abierta con cada uno de sus looks. En el primer programa, Echevarría acudió al plató con un top tipo corsetero con abalorios colgado que combinó con unos pantalones de tiro alto ajustados, dejando claro que esto va a ser un antes y un después.

Este sábado, la actriz ha decidido ir a por todas con un look que ha enamorado a la Generación Z, con un vestido verde estilo 'Campanilla' y unas botas XXL de estampado de serpiente que, desde luego, no han dejado a nadie indiferente.

El vestido, firmado por Alicia Rueda Atelier, es de diseño mini en un color verde hoja con escote corazón y tiras sobre el pecho, que lo conectan con las mangas caídas sobre los brazos. Cuenta con un estilo asimétrico gracias a varias capas en la falda, que consigue que sea más largo por delante y detrás, enfatizando la forma de la cadera al ser más corto en los laterales.

Ha acompañado la prenda con unas botas por encima de la rodilla de Luis Onofre, con estampado de serpiente iridiscente, tacón y muy poquita plataforma, consiguiendo aumentar un par de centímetros a su altura.

Terminó el look con un maquillaje bastante potente, con ahumado en los ojos y un labial en color coral. Por otro lado, peinó su larga melena con unas trenzas de dos cabos que recogían su flequillo y le daban ese toque 'gen z'.

Su look más polémico

Si hace tan solo unos días incendiaba Instagram con el vestido que llevó al programa de Cuentos chinos, en esta ocasión los comentarios no han ido por ese mismo camino, y es que el look de la 'influencer' ha sido uno de los más criticados hasta el momento.

Quien se expone en redes sociales sabe que, en algún momento, comenzará a recibir tanto comentarios positivos como negativos por cualquier cosa que haga. Sin embargo, la decisión esta vez ha sido unánime: no les ha gustado el conjunto de Paula Echevarría.

"Lo más triste es tener 46 años y querer aparentar 20 eso no es elegante, es no saber aceptar la edad", "Aquí se puede opinar, ¿no? El vestido me parece horrible, no, lo siguiente... Y combinado con esas botas, peor todavía. Es como un intento de 'teenager', mezclado con look poligonero Lo siento" o "Un físico y belleza espectacular, pero no puedes pretender tener la edad de Edurne, hay outfits que ya no te pegan Paula", son algunos de los comentarios que podemos leer escritos en su publicación.

Sin embargo, y a pesar de la polémica, el post de Paula lleva más 18.500 'likes' en tan solo un día, lo que demuestra que, sin importar las opiniones contrarias, el estilo de Paula sigue siendo de los más queridos en el mundo de la moda.

Galería | Así ha evolucionado el estilo de Paula Echevarría

