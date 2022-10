Cómo llevar el 'crop top' con los 'jeans' anchos más deseados de Zara de la manera más elegante si tienes más de 40 años

Amelia Bono está estirando al máximo el buen tiempo de principios del otoño y la semana pasada se marcó un viaje express a Estados Unidos para disfrutar de Miami, huracán Ian incluido.

Aunque solo ha disfrutado 4 días en Florida, a la 'influencer' le ha dado tiempo a conocer la parte más latina del país y perderse entre sus calles llenas de luces de neón donde el mambo no descansa. Como siempre, no ha perdido la oportunidad de mostrarnos su lado más 'fitness' grabándose haciendo ejercicio o sus paseos románticos en el mar.

Como siempre, la moda ha sido una parte fundamental de su viaje desde el primer momento, mostrándonos modelitos ideales para nuestro día a día. Sin embargo, no fue hasta la última noche que sacó toda la artillería pesada con el look más deseado de la temporada.

Enseñar el ombligo a partir de los 40

Amelia Bono posaba en Instagram en pleno Miami con el uniforme que todas querremos llevar este otoño, en el que demuestra que no hay una edad límite para vestir como nos dé la gana.

Amelia Bono con el look más deseado para este otoño @ameliabono/INSTAGRAM

El conjunto no puede ser más sencillo: unos vaqueros, una camiseta blanca y una americana, sin embargo, la magia está en el diseño de cada una de las prendas. Como protagonista, tenemos los pantalones 'wide leg' de cintura alta más deseados de la temporada gracias a su efecto piernas infinitas (que se potencia con los zapatos de plataforma que lleva).

No obstante, ha quedado relegado en las redes sociales debido a la camiseta que ha escogido la 'influencer', ya que enseña el ombligo. Por lo general, no estamos acostumbrados a que las mujeres muestren esta zona de su anatomía pasados los 20 años por las reglas tan arcaicas de vestimenta. Sin embargo, Amelia nos demuestra que la moda es mucho más que vestirnos, es otra forma que tenemos de expresarnos.

Una de las ventajas que nos da el combinar 'crop tops' con pantalones anchos de tiro alto es que favorece mucho más a la figura, gracias a que aumenta la percepción de unas piernas más largas y suman un par de centímetros de altura. Para darle ese toque elegante, Bono le añade una americana blanca.

Consigue el look de Amelia Bono

Look de Amelia Bono Cortesía

Para construir este look, Amelia Bono ha confiado en Zara, su firma 'low cost' de confianza. Una de las piezas más importantes son los pantalones, que están en plena tendencia y aunque el modelo está prácticamente agotado en la web, todavía lo podemos encontrar en alguna tienda física.

Sin embargo, la mala noticia viene en la parte superior de su look, para los que la 'influencer' ha utilizado ropa que ya no se encuentra disponible. Pero no hace falta que cunda el pánico, ya que nos hemos sumergido en el catálogo de la firma para traerte dos opciones prácticamente iguales.

Jeans ZW The Wide Leg Full Length, REF: 7223/042. PVP: 29,95 euros .

. Blazer Cuello Smoking, REF: 2766/878. PVP: 59,95 euros.

Camiseta Fit Cropped, REF: 2335/153. PVP: 5,95 euros.

