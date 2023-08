Tenemos el traje de chaqueta de 50 euros más bonito de la temporada que vas a querer estrenar en septiembre

La americana es uno de los básicos del entretiempo favorito en España: nos apaña cualquier conjunto work style para ir a la oficina y nos funciona como capa de abrigo para los eventos más formales. Su versatilidad la ha convertido en una de las prendas más socorridas de nuestro armario, puesto que tan pronto la combinamos con unos jeans y una camiseta como la lucimos en conjuntos de dos piezas que no pueden gustarnos más. De hecho, los trajes ya son un clásico para acertar de nuestro vestidor. Incluso apostamos por ellos este verano donde no pudimos resistirnos a una propuesta short de la firma de Sara Carbonero.

Pero, sin duda, aún nos gustan más cuando conforman total looks en los que incluso nos atrevemos con estampados llamativos o patrones que rompen con lo establecido de los trajes convencionales. Así, los conjuntos fluidos, los escotes cruzados e, incluso, las lazadas que sustituyen a los clásicos botones han llegado para conquistarnos. Por ello, combinar una blazer ofrece infinitas posibilidades que nos llevan a acertar con cualquier outfit. Eso sí, siempre que la prenda protagonista, en este caso, la americana, sea tan bonita como la que hemos encontrado de la marca Slowlove en Cortefiel rebajada un 63%.

Con un tejido fluido y un estampado de flores muy vistoso, la blazer de la firma de Sara Carbonero e Isabel Jiménez nos parece perfecta para sobrellevar con éxito la rentrée. Es cómoda y perfecta para las jornadas de septiembre en las que ya no alcanzamos las altas temperaturas estivales, pero tampoco tenemos el frío otoñal en su máxima expresión. Dispone de un forro interior y un cierre cruzado que crea un efecto muy favorecedor en la silueta. El diseño también incluye unos bolsillos con tapeta.

El corte fluido es perfecto para adaptarse a la figura sin entallar más de la cuenta. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blazer fluida estampada Descripción: Blazer fluida estampada con forro interior y cierre cruzado. Incluye bolsillos con tapeta. Confeccionada en poliéster y fibras sostenibles. Marca: Slowlove Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

Si ya la blazer por separado es una propuesta perfecta para la Vuelta al Cole, la combinación resultante al apostar por los pantalones del mismo estampado no puede ser más espectacular para regresar a la oficina por todo lo alto. El efecto wow está asegurado. La pernera ancha con la que está diseñado y su cinturilla elástica en la espalda hacen de esta prenda una apuesta cómoda y favorecedora que también tiene una rebaja del 67%.

Claro que, lo que más nos llama la atención de este total look es su estampado floral que nos demuestra que estos prints no son solo para la primavera. Con un patrón de flores grandes bien definidas, los colores amarillo, blanco marrón y verde oscuro resaltan sobre un fondo verde oliva, una combinación perfecta para los últimos días del verano y las primeras jornadas del otoño.

La campana final le da un toque sesentero que será tendencia este otoño. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón estampado Descripción: Pantalón estampado de pernera ancha y cintura elástica en la espalda para ajustarse a la silueta. Confeccionado en poliéster para ofrecer una prenda fluida y cómoda. Marca: Slowlove Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Ambas prendas están confeccionadas en poliéster, aunque, en el caso de la blazer, también incluye fibras sostenibles. Los cuidados para cada una de estas piezas son diferentes, puesto que, si bien ninguna admite secadora, para la americana es recomendable apostar por la limpieza en seco, mientras que los pantalones admiten una temperatura máxima de 30 grados. Todo el conjunto puede plancharse de forma suave.

Claves para lucir un 'total look'

Está claro que los conjuntos total look no pueden gustarnos más. Sin embargo, no terminamos de atrevernos del todo con ellos, sobre todo con los más estampados, por el miedo a que arriesgar acabe tirando por tierra nuestros esfuerzos estilísticos. Sin embargo, tenemos los tips necesarios para triunfar con estas propuestas dos piezas y nos sobran los motivos para decantarnos por ellas. Para empezar, se trata de opciones muy versátiles, puesto que se pueden llevar a la vez para causar auténtica sensación o por separado con otras prendas básicas de nuestro armario. En el caso del conjunto de Slowlove que destacamos sobre estas líneas, los pantalones se pueden lucir con una camisa blanca que podemos conseguir sin gastar más de 20 euros.

También hay que prestar atención a los accesorios para crear el look perfecto. Si apostamos por la versión más arriesgada del conjunto, la que incluye las dos piezas estampadas, el bolso y los zapatos deberían ir en la misma gama cromática de las prendas, pero en diseños lisos. Y, por supuesto, para los días en los que empiezan a bajar las temperaturas, hay que contar con una prenda de abrigo que encaje a la perfección.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.