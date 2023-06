Aprende a combinar los estampados que nunca pasan de moda: del animal al vichy

En España, el verano está más cerca de lo que pensamos y las rayas, los lunares y las flores vuelven a llenar nuestros armarios. Pese a que estos 'prints' se mantienen congelados en el tiempo, cada año vemos propuestas más arriesgadas que se alejan de la vieja premisa que dictaba que los estampados debían combinarse con prendas lisas.

En un mundo que está en constante evolución, innovar en la moda se ha convertido en un arte. Pese a no pasar de moda, la forma en la que los lucimos sí lo hace. Te traemos algunos trucos para combinar los estampados de moda, que harán que no pases desapercibida.

Estampado vichy, el más influyente

Desde Audrey Hepburn hasta Kendal Jenner pasando por Lady Di, muchas son las personas influyentes a las que hemos visto lucir este estampado de forma recurrente. El estampado vichy, también conocido como Gingham, nació en Francia y habitualmente combina un fondo blanco con otro color. Podemos encontrarlo con los cuadros en varios tamaños, creando percepciones diferentes. En muchas ocasiones, vinculado a la estética 'picnic', este print está cobrando fuerza cada temporada con propuestas más arriesgadas. Así, aunque creemos que este es uno de los estampados más fáciles de conjuntar, te hemos traído algunas ideas que podrán serte útiles para este verano.

Una opción muy clásica, pero que nos vuelve locas, es la que mezcla pantalones gingham rojos con un top básico. Hemos visto este look en infinitas ocasiones entre las que más saben de moda, y es que el rojo, aparte de ser un color que sienta fenomenal de cara al verano, le da un toque arriesgado a este estampado. Los trajes vichy son otra opción de lo más apropiada para esta temporada y si son de colores llamativos aún más. Combina tu conjunto con un top neutro y tendrás un 'outfit' equilibrado e ideal para ir a la oficina.

Los lunares, el print más elegante

Los llamados 'polka dots' en la industria de la moda, son uno de los estampados más frescos y alegres para esta primavera. Pese a que se tienden a relacionar con el flamenco, el origen de los lunares radica en los vestidos que llevaban las bailarinas de polka en la República Checa hace casi dos siglos, de ahí su nombre. Las infinitas opciones para combinar este 'print', hace que las prendas de lunares sean un fondo de armario de lo más combinable, ideal para usar en los meses más cálidos.

Una de las formas en las que más nos gusta llevar los lunares es con vaqueros, una opción que combinado con el zapato correcto, puede hacer de tu outfit una opción más informal y desenfadada para llevarlo durante el día, o una opción más sobria y elegante para la noche.

Si quieres combinar varias prendas del mismo estampado, puedes armonizar el look mediante los colores, por ejemplo, el clásico duo blanco y negro. Otra opción interesante es jugar con el volumen, unificando una falda maxi de lunares grandes con una blusa de topos pequeños. Debes tener en cuenta que los lunares son un estampado que atrae la atención instintivamente, por lo que el volumen será un factor importante a la hora de acentuar o disimular ciertas partes del cuerpo.

Si quieres lucir los 'polka dots' y dejar a todo el mundo sin habla, una opción muy interesante es jugar con las texturas. El cuero negro, por ejemplo, combinado con una prenda de lunares, aportará a tu estilismo un aire rockero difícil de olvidar.

Animal print, o lo amas o lo odias

Dentro del 'animal print', podemos encontrar muchas variantes. Si bien, hay uno que nos viene a la cabeza por ser posiblemente el más famoso de los estampados: el estampado de leopardo. Tan venerado como criticado, el leopardo puede ser extremadamente excesivo o increíblemente sofisticado. Es por ello, que combinarlo en su justa medida es de vital importancia, si no queremos pasarnos de la raya.

Una forma de combinar el leopardo es hacerlo en pequeñas dosis. Los complementos, como zapatos o bolsos, son una gran baza para hacerlo. Otra manera de llevarlo es utilizando colores neutros y prendas lisas. El negro con este print queda que ni pintado, combina tu blazer de leopardo con un pantalón de vestir en este color y conseguirás un estilismo elegante para la noche. Si, por el contrario, quieres llevar la blazer de día, puedes combinarla con unos pantalones efecto piel.

Si el negro te parece demasiado previsible, ¡prueba con blanco! La luminosidad de este color compensa la carga visual del print y ensalzará la prenda haciendo que parezca otra.

Pero no todo tiene que ser elegancia y sofisticación, también podemos llevar el 'animal print' de forma casual sin morir en el intento. Esto lo podemos hacer introduciendo a la fórmula elementos más deportivos, como una camiseta o unas 'tennis'. Aunque en este momento este conjunto te pueda estar pareciendo una locura, te prometo que llevarás un rollazo y hará que tu prenda 'low' parezca más cara.

Combinar elementos 'sporty' con tu prenda de leopardo es el truco perfecto para conseguir un look casual. Getty Images

A rayas, el que siempre favorece

A si es, el 'print' a rayas es uno de esos que siempre favorece, ya que su variedad de estilos (rayas más anchas, más finas, horizontales, verticales) pueden moldear tu cuerpo de formas que no nos podríamos ni imaginar. Pese a que el marinero es quizás el estampado rayado más popular, no debemos dejar de lado al resto de colores de la gama cromática, pues nos pueden dar mucho juego a la hora de vestir.

Una forma atrevida de conjuntar los clásicos pantalones a rayas verticales es utilizando un top colorido encima. Cuando hablamos de rayas tendemos a pensar en colores poco llamativos, ¿por qué no romper con la monotonía y apostar por colores más vivos? Estos te harán lucir un aspecto más juvenil y desenfadado.

Una idea diferente para llevar rayas es combinarlo con más rayas. Un estilismo que no vemos con tanta asiduidad, pero que queda de cine si sabes cómo combinarlo. El truco está en llevarlas en sentido contrario, es decir, si llevamos una falda con rayas horizontales, la combinaremos con un top o camisa de rayas verticales, y viceversa.

Una forma arriesgada de llevar rayas, de forma totalmente diferente a la que estamos acostumbradas, es mezclarlas con otros estampados. Los lunares y las rayas suelen pegar bastante bien y aunque no estemos acostumbrados a verlos juntos, eso es solo porque no hemos aprendido a conjuntarlos. El secreto para armonizar estos dos estampados es encontrar un nexo común en el color, o dicho de otra forma, que ambas prendas integren un mismo color en su diseño. Esta es la forma de llevar rayas que elige Tamara Falcó, utilizando como color común el blanco.

Estampado floral, el que combina con todo

El 'print' floral es uno de esos que no pasa de moda, y las marcas lo saben. Por ello, cada primavera vemos cómo este estampado inunda los escaparates de las líderes en ventas de nuestro país y resistirnos a incluirlo en nuestro fondo de armario se nos hace misión imposible.

La mejor forma para combinar estas prendas es por medio del color, tanto en los complementos, como en el resto de prendas. No obstante, es importante que los componentes del look no compitan entre sí, si no queremos que visualmente se vea recargado. Por ejemplo, si llevas un estampado floral con mucho color, lo conveniente sería combinarlo con elementos que le quiten al estilismo carga visual, como puede ser el dorado, el blanco, o el marrón. A la inversa, si en el estampado floral predomina los colores neutros, los complementos ideales serían aquellos que se lleven la atención, como el fucsia o el verde.

Otra forma de integrar el estampado floral es por medio del denim. Esta tendencia clásica, pero de lo más actual, ensalzará el estampado sin robarle protagonismo, convirtiéndolo en un 'match' perfecto para este verano. Si quieres llevar tu vestido y darle una vibra diferente prueba mezclarlo con la estética 'country'. Las botas 'cowboy' son tendencia desde hace unos años e incorporarlas a tu vestido junto a un sombrero de estética 'western' te construirá un look actual, único y estiloso.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.