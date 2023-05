El mundo de la moda llora la pérdida de Cristo Báñez. El cuerpo del reconocido diseñador de vestidos de flamenca era encontrado sin vida en su propia casa, tras varios días sin dar señales a su entorno cercano. Nacido en Almonte (Huelva), sus diseños conquistaron a numerosos rostros conocidos, entre los que se encontraban Vicky Martín Berrocal, Eva González o la mismísima duquesa de Alba que, cada año, contaba con el modisto para crear sus trajes para la Feria de Abril de Sevilla.

Así, una de las fechas señaladas en el calendario del almonteño era la Semana Internacional de Moda Flamenca en la que presentaba sus originales colecciones, marcadas por las tendencias que se podía ver en las calles en el ámbito de la moda casual. De estilo, sabía y mucho, teniendo en cuenta que llegó a ser uno de los jurados del programa Quiero Ser de Telecinco, junto a Dulceida y Madame de Rosa.

"Mi madre tenía un taller y me crie entre hilos, siempre había mujeres cosiendo en mi casa y eso despertó mi pasión", declaró en una entrevista con Huelva Información de 2021. Esta pasión por la moda y el flamenco fue transmitida a muchas de sus amigas que no dudaron en ponerse sus vestidos, tanto para desfilar sobre la pasarela, como para la calle.

Los diseños de Cristo Bañez: de Dulceida a la duquesa de Alba

Desde que se conocieran en el programa de Mediaset en el que participaron, Cristo y las 'influencers', Dulceida y Madame de Rosa, se hicieron íntimos. No es de extañar, por tanto, que el diseñador las eligiera como las mejores modelos y embajadoras de sus vestidos, haciéndoles partícipes de algunas de sus colecciones y vistiéndolas para la Feria.

En 2020 y ante la imposibilidad de celebrarse la Feria de Sevilla a causa del coronavirus, Cristo recordaba algunas de sus mejores creaciones en Instagram. "No puedo dejar de acordarme de todos los años que he formado parte de la Feria de Abril, vistiendo a gente. Y como no hacer una mención a la gran duquesa de Alba, alguien que admiro profunda y a la que estoy profundamente agradecido por confiar en mí sin ser nadie, simplemente un joven de Almonte que soñaba con la moda", escribía.

Además, daba las gracias a Eugenia Martínez de Irujo y a su hija, Tana Rivera, que también han confiado en sus diseños siempre que han ido a la Feria de Abril. De hecho, Eugenia deslumbraba en 2018 con un vestido en tonos azules, repleto de volantes que combinó con un mantón morado.

Eva González es una de las famosas que más han sentido la pérdida del modisto y es que, además de estar presente en algunos de los momentos clave de su vida, Cristo Báñez la vistió para ocasiones muy especiales. Así llegaron a compartir una portada con la presentadora enfundada en un espectacular traje de flamenca negro, con el que derrochaba elegancia.

Durante El Rocío, el diseñador también daba buena muestra de su talento, vistiendo a amigas como Raquel Revuelta, Elisabeth Reyes, Noelia López o Vicky Martín Berrocal con atuendos repletos de color y mezclas de estampados y patrones de lo más atrevidos. "Qué mejor diseñador que tú para dar color y belleza al Rocío", le decían en redes.

La muerte de un genio de la moda

Cristo Báñez tocó todos los ámbitos de la moda: desde la creación, el diseño y el patronaje, hasta su faceta como asesor y colaborador en televisión. Además de los trajes de flamenca con los que vistió a famosas y rompió esquemas, probó suerte en el sector nupcial y no con menos éxito, pues fueron muchas las novias que le eligieron para su gran día.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.