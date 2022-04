¿Tu boda se retrasó por culpa de la pandemia? ¿Tienes fecha pero no tienes vestido? Te dejamos una maravillosa selección de vestidos y estilos de novia que te harán la vida más fácil a la hora de decidir ¿qué novia quieres ser?

De la mano de la maquilladora Beatriz Iglesias, Maison Eduardo Sánchez, la estilista Aurora Silva y el fotógrafo Santi Esteban te traemos una selección de vestidos de novia que te harán tener las ideas más claras. ¡Denada!

1. La sofisticación de las plumas

Vestido de Alicia Rueda y tocado de Mimoki. santi

Una novia diferente con top y falda cubiertos por un vestido de gasa transparente y plumas con tocado a juego. Alicia Rueda Atelier está especializada en novias con un toque muy especial. El sombrero/tocado es de Mimoki.

2. Mini pero con truco

Vestido y botas de Jesus Peiró Santi Esteban.

Mangas abullonadas, vestido mini y botas a juego de altura infinita es la propuesta de Jesús Peiró. Es ideal para novias que quieran darle un giro al concepto de vestido nupcial e ir con vestido minifaldero pero no quieren renunciar a casarse por la iglesia ya que las botas evitan mostrar más de lo que pide el protocolo de una boda religiosa.

3. Romántica y vaporosa

Novia de Santos Costura y zapatos de Magrit Santi Esteban.

Santos Costura se acerca al concepto más clásico de vestido de novia pero con un toque lencero. Utiliza la superposición de tejidos para darle cuerpo a un vesito casi 'gaseoso' que nos hace querer pasar por el altar aunque no estuviera en nuestros planes. Es perfecto para todo tipo de siluetas ya que es amplio y no se ciñe al cuerpo, así que no marcas si no quieres. Si quieres ceñirlo puedes completar el look (con permiso de la estilista Aurora Silva) con un cinturón en color que haga contraste: ¿qué tal rojo?

4. Volantes en color tierra

Vestido de Marco & María Santi Esteban.

Marco & María propone un estilo algo barroco pero muy favorecedor y moderno. Un vestido con volantes de tul en un tono marrón claro que rompe con el clásico blanco o blanco roto de las propuestas habituales. Si te van las propuestas arriesgadas esta es sin duda una buena elección.

5. Encaje ligero

Vestido de Hannibal Laguna y tocado de Mimoki Santi Esteban.

Esta es una apuesta sencilla, pero no demasiado, para las novias que buscan naturalidad y un toque algo 'hippie' a su look. Hannibal Laguna propone un vestido tipo camisón elegante y favorecedor que será el look ideal de todas esas mujeres que quieren ir de novias pero sin atrezarse mucho. El tocado/sombrero de Mimoki le pone el contrapunto gamberro a este dulce estilo.

6. Clásico renovado

Vestido de Yolancris Santi Esteban.

Tal vez esta propuesta de Yolancris sea la más clásica de todas pero con un toque actual y muy renovado. Un cuerpo liso con un sobrevestido de tul y flores bordadas. El pronunciado escote en pico es perfecto para mujeres con pecho pronunciado. ¿Es tu estilo? A nosotras nos ha enamorado.

7. Corsé y tul

Vesido de Rubén Hernández Santi Esteban.

Rubén Hernández mezcla corsé con tul dando lugar a un concepto de novia que mezcla la presencia rotunda de los corsés reforzados con ballenas con la delicadeza del tul. Remata el look con un maxi echarpe de plumas. Sin duda es una elección impresionante para novias que no quieren pasar desapercibidas.

8. Estilo vintage

Vestido de Santos Costuta Santi Esteban.

Con un aire romántico y visos de los locos años 20 Santos Costura recrea a una novia delicada y ligeramente barroca. El vestido mezcla perlas, volantes y flecos en la falda y unas amplias y vaporosas mangas de tul transparente. Es perfecto para novias con silueta muy fina ya que arma y aumenta visualmente la forma de las caderas.

El complemento perfecto de toda novia

La maquilladora Beatriz Iglesias usó productos de Armani Beauty para realizar el maquillaje y sus 'must' fueron estos dos:

FLUID SHEER GLOW ENHANCER

Un iluminador líquido translúcido que puede utilizarse mezclado con la base de maquillaje, o bien antes o después de ella, para lucir una piel fresca y naturalmente luminosa.

Fluid Sheer glow enhancer, iluminador líquido. Cortesía

LUMINOUS SILK FOUNDATION

La icónica base de maquillaje de Armani beauty, proporciona una luminosidad perfecta y una tez radiante para realzar la belleza natural.

Luminous Silk Foundation, base de maquillaje. Cortesía

CRÉDITOS DE LA PRODUCCIÓN

Fotógrafo: Santiago Estebán.

Producción y maquillaje: Bea Iglesias.

Estilista:Aurora Silva

Peluquería: Eduardo Sánchez.

Asistente de peluquería: Jacky Chinlli.

Modelo: Ana P, de Traffic Models.

Asistente de fotografía: Visi Prieto

Asistente de fotografía: Nacho Herrera.

Wedding Planner: Love at Forty

Localización: Finca Monteviejo.