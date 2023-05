Cómo combinar las botas 'cowboy' con cualquier look

Las botas 'cowboy' han llegado pisando fuerte esta primavera, convirtiéndose en el calzado por excelencia de esta temporada. Y es que no sólo tienen un rollazo increíble, sino que además pegan con cualquier look, lo que hace de ellas un fichaje estrella para tu fondo de armario.

De caña ancha, altas, bajas, estampadas, de colores, de punta cuadrada, con bordados, con tachuelas… ¡Ahora vale todo! ¿Quién dijo que un traje no tiene cabida en la estética country? Las 'cowboy' te obligan a arriesgar, a ponerte creativa, a crear estilismos de lo más divertidos…

Si te mueres por tener unas 'western', pero no sabes como conjuntarlas, aquí te dejamos 6 combinaciones rompedoras que arrasan en las redes sociales.

Las favoritas de las 'influencers'

Siendo un clásico que no pasa de moda, las botas 'cowboy' causan furor allí donde van, y las creadoras de contenido lo saben.

Este calzado reúne una serie de cualidades que explica su éxito en la sociedad. Desde la comodidad que aporta su tacón (casi siempre intermedio) hasta su facilidad para acoplarse a la perfección con todo tipo de estilismos. Llevamos ya varios años viendo como se cuelan en las pasarelas de los diseñadores más aclamados y en los armarios de las que más saben de moda, y lejos de perecer, esta prenda parece no dejar de innovarse. Este año, han vuelto con las apuestas más arriesgadas.

Blazer y minifalda

Este conjunto, que hasta hace unos años nos hubiera parecido una combinación descabellada, es una de las formas de lucir estas botas que más ha triunfado esta temporada. Las faldas mini junto con 'cowboys' de caña larga realzan la figura y si encima añades una blazer, le darás a tu look un toque elegante que dejará a todo el mundo sin habla.

Fíjate en como combina nuestra influencer de moda Violeta Mangrinyan sus botas cowboy con falda mini, blazer y sombrero cordobés.

Violeta Mangrinyan se une a la tendencia western y apuesta por las botas de la temporada. @violeta / Instagram

'Denim'

Ya estamos acostumbrados a ver las botas 'cowboy' combinadas con prendas vaqueras, lo que la hace una opción segura si lo que queremos es llevar nuestras botas de forma casual. No obstante, que sea una opción segura no implica que no puedas llevarlas a tu estilo. Si quieres darle un toque 'chic' a tus looks, puedes fusionar tus botas con otro de los protagonistas de la temporada, el look 'total denim', ¡llevarás la tendencia a otro nivel!

Otra opción que arrasa en las redes es llevar las botas 'cowboy' con vaqueros de campana. Así luce sus botines Nina en sus redes sociales, y le quedan de maravilla.

Nina Urgell combinando botines western estampados con unos vaqueros acampanados. @ninauc / Instagram

Falda maxi

Ya hemos comentado como combinar nuestras botas tendencia con una falda mini, pero no podemos olvidarnos de las faldas maxi que tanto nos han dado. Y es que las faldas largas son una prenda indispensable en nuestro armario cápsula primaveral, ya que a parte de ser elegantes y cómodas, crean un efecto super fashionista.

Elisa Serrano sabe mucho de elegancia y estilo, así la vemos llevando a la perfección unas botas 'cowboy' marrones con una falda maxi estampada.

Vestidos mini

Los vestidos mini son los reyes de la primavera y el verano, y además, son una opción ideal con las que combinar nuestras botas con estilo en los días más cálidos del año. Fijaos en lo bien que queda el vestido mini de manga larga que luce Mery Turiel en su Instagram con las botas camperas de ante. ¿El resultado? Un conjunto fresco, casual y estiloso.

Vestido mini primaveral con botas cowboy de ante. @meryturiel / Instagram

Cuero y 'country'

Maria Pombo, culpable de poner de moda las botas 'cowboy' de punta cuadrada, ha vuelto a traernos una idea genial para combinar nuestras botas con prendas efecto piel. ¿Quién dijo que el cuero y el country no pueden ir de la mano? ¡A nosotras nos encanta, y la verdad es que María las luce de 10!

Conjunto de 'tweed'

Una de las propuestas más arriesgadas de esta temporada es la que mezcla el clásico tweed con la estética 'western'. Para que dos mundos tan distintos no colisionen es importante introducir elementos intermedios para armonizar el estilismo. Un ejemplo de esta armonización la vemos en el 'outfit' de María, que combina de forma excelente un conjunto tweed claro con unas botas 'cowboy' marrones, utilizando como elemento intermedio una camiseta blanca. De esta forma, se rebaja la elegancia del tweed a unos tonos más informales.