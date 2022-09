Así es como tienes que combinar diferentes estampados en un mismo look según los estilistas de las 'celebrities'

Hay dos formas de entender la moda: una de ellas es simplemente como lo que es, prendas para protegernos del calor, la lluvia y demás agentes externos; y otra, viviendo y disfrutando de ella con prendas que nos identifican, que reflejan nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad e incluso el momento en el que nos encontramos de nuestra vida.

La ropa es una forma de expresarse incluso para aquellos que la entienden como prendas de abrigo, ya que siguiendo la psicología del color, lo más probable es que cuando tengamos un día gris, nos vistamos con esa gama de colores para expresar nuestros sentimientos. Lo mismo pasará cuando estemos alegres, que será más fácil elegir prendas más optimistas y llenas de color. Incluso será normal que no prestemos atención a las combinaciones de colores y estampados.

Una de las mejores opciones para mezclar estampados diferentes es recurrir a una prenda sin estampación para no recargar el estilismo y, por supuesto, no tener margen de error. Pero, para todas esas personas que entienden la ropa como moda, esta es claramente diversión, expresión y atrevimiento. Por eso, para todos ellos no hay nada mejor que mezclar estampados entre sí y conseguir como resultado un look único y diferente al resto.

Como no es una tarea nada fácil, hemos consultado a dos expertos estilistas a nivel nacional para que nos propongan sus combinaciones preferidas de estampados con las que el triunfo de nuestro look está asegurado.

Flores y rayas, una combinación que tienes que probar ¡ya!

Olivia Palermo es toda una experta a la hora de combinar estampados GTRES

Las rayas y las flores son una de las combinaciones más utilizadas y quizás más asequibles. Óscar Guimarey, estilista de 'celebrities' como Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz, y de cine y series de televisión, como la nueva entrega de 'UPA Next', señala que "esta combinación entre estampados artificiales, como las rayas o el damero en blanco y negro, con otros naturales, como las flores o un estampado de selva, es una mezcla que destaca, pero que a la vez está completamente integrada".

Para él, "hay que dejarse llevar y no darle muchas vueltas, pero también tiene que tener una cierta armonía que se consigue con la predominancia del color, que dentro del caos que nos dan las formas de los estampados diferentes haya cierta armonía en cuanto a los colores, que no sean los mismos, pero que tengan continuidad".

Conjunto con estampados combinados de Mercedes de Miguel Cortesía

Esta combinación la podemos encontrar incluso en los catálogos de moda, como nos muestra la firma Mercedes de Miguel. La marca nos propone conjuntar una camisa de rayas verticales (59 €) con un pantalón con un estampado de flores en los mismos tonos. (65 €).

Cuadros más cuadros

Más grandes o más pequeños, la mezcla de cuadros debe tener un hilo conductor para salir airosos y con éxito de este 'mix & match'. "Siempre tiene que haber un concepto, algo que contar. Que los colores armonicen, no es necesario que sean del mismo tono, ya que pueden ser tonos completamente contrastados, pero sí que armonicen", nos aconseja la jefa de estilismo del programa El hormiguero de Antena 3, Montse Nieto.

En la página web de Bimani podemos encontrar varios ejemplos que, pese a que no arriesgan mucho, consiguen crear looks ideales. Los cuadros son excelentes para cualquier época del año y que mejor que un conjunto con este estampado para el entretiempo.

Conjunto de cuadros de Bimani BIMANI

Este traje de tweed será la mejor opción para la rentrée. Está conformado por una americana (50 €) 'oversize' de diseño recto y estilo traje con unas bermudas (30 €) a juego de talle alto, amplias y ajustadas a la cintura para crear la silueta de reloj de arena perfecta.

Si hay algo en lo que todos los expertos coinciden, es que las mezclas de estampados cuanto más grandes sean, mucho mejor será el resultado final. Y sí, la combinación de diferentes estampados es un sí rotundo esta temporada.

