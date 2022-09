¿Moda pasajera o atemporal? Cuál es el futuro de las tendencias de moda más virales

A todas nos gusta vestir a la última y estar atentas a las tendencias más virales del momento. La moda puede llegar a ser muy versátil y las prendas que triunfan un mes pueden quedarse anticuadas al siguiente. Más aún sucede cuando las redes sociales viralizan las tendencias más extravagantes en cuestión de días. ¿Quién no ha visto las faldas vaqueras cortísimas que llevan algunas 'celebrities'? Hace cuestión de un par de meses, no nos las podríamos imaginar en nuestro armario y, ahora, aquí están.

Pero no todas las tendencias nacen y mueren a la misma velocidad. Algunas se mantienen en el tiempo y, una vez acaba su momento viral, se convierten en prendas atemporales. Vamos a analizar algunas de las modas más controvertidas de la actualidad haciéndonos una pregunta: ¿cuáles se irán y cuáles se quedarán?

Gafas de sol de ciclista

No son pocas las veces que hemos visto a 'influencers' o 'celebrities' incluir unas extravagantes gafas de sol a sus looks. Algunas parecen gafas de ciclista y otras parecen hechas para un viaje a la nieve. Solo en la Met Gala 2022 coincidieron en esta tendencia de moda Rosalía, una gran fan de este tipo de gafas, y Hailey Bieber. Aunque den un toque muy original a cualquier look, nuestra apuesta es que esta tendencia morirá con el tiempo. A pesar de que lleven bastantes meses con nosotras, es muy raro ver unas gafas de este estilo en las calles, quizá por su poca practicidad.

Rosalía en la Met Gala de 2022 Charles Guerin

Mini-bolsos

Aunque la comodidad hoy reina en nuestra forma de vestir, no todas las tendencias son tan prácticas como nos gustaría. Es el caso de los mini bolsos, un accesorio cada vez más de moda en el que no cabe ni siquiera nuestro teléfono móvil. Los hemos visto en pasarelas y combinado en los looks de muchas 'celebrities' pero, ¿conquistará a la gente corriente? Aunque es cierto que los bolsos pequeños, donde cabe lo justo y necesario, nunca pasarán de moda, estas carteras diminutas no prometen una larga vida.

Tops estilo chaleco

En su día fueron una prenda clásica de la moda masculina, y ahora se han reinventado con siluetas elegantes y favorecedoras. Cada vez los vemos más y prometen ser una prenda básica para el otoño que se acerca. El chaleco, usado como top, se puede combinar con vaqueros, pantalones de traje o faldas, con prendas de verano o de entretiempo. Incluso como pieza de 'layering' en invierno. Su versatilidad es una señal de que, aunque desaparezcan en un tiempo, este tipo de tops volverán antes o después.

Pantalones 'parachute'

Este otoño vienen pisando fuerte los 'parachute pants' o pantalones de paracaidista. Está claro que hemos abandonado los pitillos (¿para siempre?). De los 'wide legs' hemos pasado a los cargo, 'relaxed fit', 'mom jeans' y a los de campana, entre otros y triunfan entre las 'celebrities' y el 'street style' gracias a su comodidad y estilo. Aunque concretamente los 'cargo pants' o los parachute puede que se agoten en un plazo limitado, los pantalones anchos estilo 2000 han venido para quedarse.

Cejas decoloradas

Cada año, las tendencias de belleza más extravagantes llenan las pasarelas. Y las cejas, en muchas ocasiones, sufren las consecuencias. Desde los estilos finísimos de los 2000 hasta las cejas maxi han pasado muchas cosas. Pero pocas esperábamos que la siguiente tendencia tuviera que ver con decolorarlas. Aunque modelos y 'celebrities' las hayan llevado en desfiles y alfombras rojas, no parece que esta tendencia vaya a calar en las calles.

Kendall Jenner con las cejas decoloradas Evan Agostini / Gtres

Mini-faldas cinturón

Las minifaldas (muy minis), que fueron un básico en el armario en los años noventa, han vuelto con mucha fuerza. La combinación entre el tiro bajo y la falda extra corta dan como resultado estas faldas cinturón, ya sean vaqueras o con otros tejidos, que vemos por todos lados. El tamaño tan pequeño de estas prendas nos hacen dudar de su continuidad. Pero de lo que no cabe duda es de que las faldas vaqueras, de cualquier largo, son un clásico del que no nos vamos a separar.

Botas 'cow-boy'

En el otoño-invierno de 2022-2023, tener unas botas 'cowboy' en el armario es casi una obligación. No solo se trata de una de las tendencias más rompedoras de la temporada, también es un calzado versátil y cómodo. El año pasado ya las vimos asomar en las fotos de las modelos e 'influencers' y este año no iba a ser menos. Aunque ahora están en su punto álgido, este tipo de zapato nunca han llegado a desaparecer. Así que, si quieres invertir en unas, no te preocupes: será una inversión a largo plazo.

Tops corsé

En los años 90 Versace llenó de erotismo la alfombra roja con unos vestidos elaborados a base de transparencias, tiras de cuero y hebillas que pasaron a la historia como la colección bondage de la firma. Años después, este estilo ha vuelto de formas más discretas, como 'corsets' o 'bustiers' que resaltan la figura y el pecho femenino, y que puede dar mucho juego en los looks más elegantes. Aunque los veamos desaparecer en unos meses, cosa que dudamos, siempre volverán.

'Cut-outs'

Los hemos visto en bañadores, tops, pantalones, vestidos, faldas... Lo que empezó como una tendencia nicho reservada para las más atrevidas ha terminado por convertirse en una de las corrientes de modas más seguidas del 2022. Ahora, la tendencia de los 'cut-outs' está en todos los escaparates y lleva con nosotros bastantes meses. Esta moda ha evolucionado a un ritmo tan rápido que casi no hemos podido seguirle la pista. ¿Desaparecerá de nuestros armarios a la misma velocidad?

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.