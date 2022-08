El revival de los 90 nos ha traído una prenda que creíamos que jamás volveríamos a ver: las bermudas. Estos pantalones cortos por encima de la rodilla eran los favoritos de Lady Di y ahora son las 'celebrities' actuales quienes se han encargado de volver a introducirlas en nuestra vida.

Como no podía ser de otra forma, Bella Hadid ha sido la encargada de convertir esta prenda en un imprescindible de la temporada volviéndola a hacer tendencia en su versión demin. Aunque todo hay que reconocerlo, son bastante cómodas, todavía nos preguntamos ¿son apropiadas para looks de noche?

Siempre hemos visto estos pantalones en looks muy socorridos de diario, para ir a comprar el pan o para pequeños paseos. No obstante, si elegimos las bermudas adecuadas, tendremos el mejor conjunto para salir de fiesta y si no te lo crees, pregúntale a Selena Gómez.

En el 'street style'

La cantante ha estado disfrutando de sus vacaciones en Italia y fue pillada por unos fans antes de ir a cenar con un look que queremos llevar ahora mismo. Se trata de un conjunto de lentejuelas naranja formado por un 'crop top' y unas bermudas de la marca Lapointe.

Pero no es la única famosa que se ha dejado ver con un elegante conjunto de bermudas, Meghan Markle nos mostró otra forma menos glamurosa de llevarlas, pero igual de sofisticada que Selena Gómez.

La duquesa de Sussex fue vista en Nueva York con el icono feminista Gloria Steinem hace unos días con un look de verano que incluía unas bermudas azul marino a medida de Dior. Markle se ciñó la cintura con un cinturón marrón de Ralph Lauren, combinado con una blusa blanca fluida con botones, zapatos marrones de Manolo Blahnik y un bolso de mano Cult Gaia a juego. Todo un look homenaje al estilo de la princesa Diana.

Meghan Markle y la feminista Gloria Steinem GTRES

Sobre la pasarela

Si quieres llevar bermudas a una cena o a una fiesta por la noche, los diseñadores lo tienen claro: trajes, trajes y más trajes. Ya sea en colores vibrantes o repletos de lentejuelas, esta forma es la mejor opción para ir elegante sin parecer un niño de 6 años.

Durante la última Semana de la Moda de París en su edición alta costura, la diseñadora española Juana Martín nos propuso llevar esta prenda bordada en blanco o negro, en 'total looks' muy elegantes que integraban las bermudas a la perfección.

Juana Martín Alta Costura. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Alexandre Vauthier optar por colores más potentes como el azul klein y nos presenta estas bermudas combinadas con chaquetas gigantescas y muy estructuradas que destacan los hombros.

Este conjunto de la alta costura lo podemos adaptar a nuestros looks de noche eligiendo un blazer ligeramente 'oversize' del mismo color de nuestra bermuda y combinarlo con un top (y si es de lentejuelas, mejor).

Alexandre Vauthier Alta Costura. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Otra opción que pone sobre la mesa el diseñador japonés Yoshiokubo en su colección primavera-verano 23 son las bermudas brillantes. Uno de los looks que presentó fue un traje azul con manchas blancas en el que todas las prendas llevaban el mismo estampado.

Sin embargo, lo que más nos llama la atención son los pantalones, ya que las bermudas, si bien comparte el mismo diseño que el resto, lleva cosida una tela de tul azul más claro que consigue que desviemos la mirada hacia aquella zona. Sin duda una de las propuestas más atrevidas de las que hemos visto.

Yoshiokubo. Primavera-verano 23 Courtesia de Yoshiokubo

Como vemos, hay un mundo más allá de las bermudas cargo y vaqueras que nos permite llevar esta prenda en contextos más elegantes sin estar fuera de lugar. No obstante, lo mejor que puedes hacer para lucir estos pantalones por la noche es acompañarlos de mucha confianza y actitud.

