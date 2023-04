Desde el lejano oeste de los años 30 hasta el festival de Coachella 2023, las botas cowboy nunca pasan de moda. Hace tiempo que las botas tejanas aterrizaron en nuestro armario y, ahí siguen, como una opción cómoda, una apuesta segura en los estilismos festivaleros y protagonista indiscutible de los mejores looks 'boho chic'.

Con tacón o planas, altas de caña o botín, las botas cowboy combinan con un montón de prendas y están disponibles en muchísimos tonos diferentes.

1. Botas cowboy con vaqueros: un clásico

Los vaqueros necesitaban un calzado resistente que pudiera soportar largas horas a caballo y, ahora, se muestran como complemento ideal para cualquier ocasión y como protagonista de los estilismos más festivaleros.

Aunque las clásicas son negras o marrones, hay infinidad de tipos de botas cowboy, adornos y colores para combinar con nuestros looks favoritos. ¿Una apuesta segura? Las botas cowboy con vaqueros largos —el clásico entre los clásicos— y una camisa, le da el toque informal y chic, como el que lleva la modelo Malena Costa en la foto.

También se pueden llevar con peto para las mejores escapadas en coche, como hace Marta Rimbau en la foto, con un tirante suelto para aportar ese toque desenfadado y juvenil.

2. Botas cowboy con shorts y faldas cortas: look festivalero por excelencia

Si cambiamos los pantalones largos por unos cortos, un chaleco de flecos y unas trenzas, tenemos el look festivalero por excelencia. Ya sea un festival o un concierto playero, unos botines de este tipo serán nuestro mejor aliado para pisar fuerte mientras bailamos nuestra canción favorita.

3. Botas cowboy con vestido: 'boho-chic' al cuadrado

Si en vez de optar por unos pantalones cortos o una falda, elegimos un vestido vaporoso, con o sin estampado, un bolso, unas flores y un sombrero, tenemos un look 'boho-chic' maravilloso o lo que es lo mismo: un look muy 'hippie' sin perder ni un ápice de elegancia. Nuria Roca opta por esta opción tan juvenil para comprar unas flores.

4. Botas con leggings: un punto rockero

Si hay alguien en el panorama de las 'influencers' españolas que sabe mimetizar el 'rock-chic' esa es Natalia Cabezas, de Trendy Taste. La 'influencer' mezcla ese look 'hippie' con un toque rockero que vale para tomar un café o para ir a un concierto.

¿Para un look de noche? No hay nada como unas botas vaqueras para restar elegancia a ese vestido que tantas ganas tenemos de ponernos, pero no tenemos ocasión. Un vestidazo de alfombra, con un toque rockero y descuidado. Si se hizo con las Converse, ¿por qué no se va a poder con unas botas vaqueras?

Pasamos de un look rockero a uno profesional, porque no hace falta llevar vaqueros para enfundarnos un par de botas tejanas. Unas botas cowboy con una 'blazer oversize' aporta un plus a los estilismos de oficina.

5. Botas cowboy con 'blazer oversize', un plus para los looks de oficina

Podemos romper con la creencia de que las botas son de sport y optar por combinarlas con un look de oficina. Una 'blazer' con unos leggings ciclista y una básica negra, como la de la foto, forman un look perfecto para un día de trabajo informal.

