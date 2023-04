5 formas de llevar la falda vaquera larga esta primavera

La hemos visto en la semana de la moda, en las calles, inundando los escaparates de las tiendas... Esta primavera las faldas vaqueras van a ser las reinas del 'street style', sobre todo en su formato más largo. Sí, las minifaldas vaqueras son todo un clásico, pero su versión maxi no se queda atrás.

Después de una temporada entera llevando prendas extremadamente cortas, nos hemos dado cuenta de que lo verdaderamente cómodo está en lo midi y no vamos a parar de llevarlas. Aunque la más tradicional es la falda vaquera recta, nos encontramos con diseños para todos los gustos, desde aquellas con una abertura en el frente que se ha vuelto tendencia hasta otras con vuelo, desafiando a la rigidez de la tela.

Hay una falda larga perfecta para cualquier mujer y, al ser un básico, estilizarla es mucho más fácil de lo que parece. No obstante, si lo que quieres es darle un toque especial, único y diferente, te dejamos algunos looks que nos han enamorado para inspirarte.

1. 'Total look'

'Street style' de París. Primavera-verano 23 IMAXTREE

La influencia de la tendencia 'Y2K' vuelve a hacer de las suyas y nos trae de los 2000 los 'total looks' vaqueros. ¿Te acuerdas de los looks icónicos de Britney Spears y Justin Timberlake en los MTV Music Video Awards del 2001? Pues ese es el estilo que más brillará en el 'street style'.

Conseguirlo es muy fácil, solo tenemos que combinar nuestra falda vaquera larga con una camisa vaquera, un corsé demin (que ahora son el último grito en moda) o simplemente la chaqueta vaquera de toda la vida que seguramente tengas dentro de tu armario. Para los pies, te recomendamos unas botas o unos salones.

2. Estilo 'boho-chic'

'Street style' de París. Primavera-verano 23 IMAXTREE

El estilo hippy es otro que va a estar muy presente esta temporada, sobre todo en los festivales, como es evidente. En la calle lo vamos a adaptar un poco a las tendencias del año, quitando un poco de la parte sesentera y apostando por algo un poco más minimalista, pero sin perder ese espíritu libre.

Un ejemplo de ello es este look, con una falda vaquera hasta al suelo con una chaqueta de crochet calada maxi y abotonada en el pecho, una forma de llevarla que se ha vuelto imprescindible en la generación Z.

3. En sujetador

'Street style' de Milán. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Después de que Rosalía nos sorprendiera en una cita romántica llevando el sujetador sin nada por encima, ha confirmado que este será un estilo que no vamos a parar de ver. Muchas veces nos compramos sujetadores tan bonitos que nos da pena llevarlos ocultos, pero ahora podremos lucirlos sin contemplaciones.

En las faldas vaqueras optaremos por aquellos con un toque más deportivo, que encajan más con la estética 'casual' de la prenda. Recuerda llevar una chaqueta porque, con este tiempo tan cambiante, puede que acabes pillando un resfriado.

4. Con una chaqueta de punto 'oversize'

'Street style' de París. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Todavía el calor se resiste a quedarse por completo, especialmente por las mañanas. Por eso, llevar una chaqueta de punto nunca está de más y si la estilizas bien, más aún. Estos dos básicos casan a la perfección y si le quieres dar un rollo más especial, ficha este truco.

Para conseguir el estilo perfecto, hazte con una chaqueta 'oversize' y abróchala dejando los hombros al aire. Un tip estilístico es meter el borde de la prenda por debajo del sujetador, de esta forma parece que la llevamos metida por debajo de la falda, pero sin que se forme ese bulto antiestético.

5. Combínala con una 'biker'

'Street style' de París. Primavera-verano 23 Getty Images

Si quieres darle un toque más "gamberro", las 'biker' de cuero es lo que estás buscando. Esta prenda siempre aporta un aire más despreocupado y rockero y la podemos combinar sin ningún tipo de problema con nuestra falda vaquera larga preferida.

En esta ocasión, vamos a dejar todo el protagonismo a la chaqueta y la falda, por lo que te recomendamos utilizar básicos en lo demás para no sobrecargar el look. ¿Un truco de estilo? Escoge una 'biker' 'cropped' para marcar la cintura y equilibrar la silueta.

Consigue tu falda perfecta

Si te has enamorado de estos estilismos, pero todavía no tienes una falda vaquera larga, no te preocupes, porque te hemos hecho una selección con las prendas más bonitas en versión 'low cost' para que tampoco sufra tu bolsillo.

Falda vaquera midi con abertura de Jack & Jones Cortesía

Las faldas midi con abertura frontal están muy de moda. Si eres atrevida y te gusta lucir pierna, puedes decantarte por una como esta de Jack & Jones, de tiro alto con bolsillos delanteros, bolsillos de plastrón en espalda y bajo desflecado. La podemos encontrar en El Corte Inglés por 49,99 €.

Falda larga 'demin' fluida de Stradivarius Cortesía

En el caso de que no nos gusten rectas, tampoco habría demasiado problema, y es que en Stradivarius hemos encontrado una fluida que sienta bien a todo tipo de cuerpos. Esta también es de tiro alto y su corte evasé aporta mucho movimiento a un tejido tan firme como es el vaquero. La podemos encontrar por 35,99 € (Ref. 01319476-V2023).

Falda larga 'demin' de Mango Cortesía

Otra opción maxi es la falda larga de la colección Circular Design que podemos encontrar en Mango. Se trata de una prenda que pertenece a su primera colección denim diseñada con criterios de circularidad, con el fin de facilitar el uso y el reciclaje de las mismas tras su vida útil, consiguiendo que, de esta manera, promover una segunda vida para los productos. Su precio es de 39,99 € (Ref. 47073771-RAFAELLA-LM).

Falda 'denim' de Zara Cortesía

Un estilo mas noventero tiene esta falda de Zara, con el tiro medio, recta y larga hasta los tobillos. A diferencia de las demás, tiene el cierre con cremallera en el lateral y la abertura se encuentra en la espalda. Se vende a un precio de 29,95 € (Ref. 2553/048).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.