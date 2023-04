Para quienes se pasan el verano de festival en festival, Coachella es una fuente de inspiración inagotable. Como cada año, el evento se ha celebrado en la ciudad de Indio, California, con una audiencia masiva de 120.000 personas en su primer fin de semana. Además de una compilación de conciertos de los mayores artistas internacionales, este festival se convierte cada año en un verdadero desfile de moda, donde se pueden ver las tendencias que triunfarán en los próximos eventos y festivales.

Este pasado fin de semana, California ha sido punto de encuentro para celebridades, influencers, artistas y más asistentes al festival que deslumbran con las tendencias de looks que veremos en los conciertos del resto del año. Estos son algunos de los mejores looks que hemos visto en este primer fin de semana de festival, conjuntos en los que no faltan los sujetadores atrevidos, las botas estilo 'cowboy' y las prendas más 'boho'.

Tops efecto desnudo

La cantante Camila Cabello ha sido protagonista este primer fin de semana de festival, y no solo por los rumores sobre su reconciliación amorosa. La cubana llevó uno de los looks más acertados y fáciles de copiar del festival, con unos vaqueros estilo cargo, anchos y de cintura alta y un corsé con cut out al centro y escote balconette, en un tono muy similar al de su piel para generar un efecto nude visual. Como guiño boho a la historia de Coachella, Camila llevó su melena por la cintura con ondas naturales y flequillo.

El look desnudo de Camila Cabello en Coachella 2023 Instagram.

Sujetador de ganchillo

El festival más comentado del año es el momento perfecto para que las 'celebrities' arriesguen con sus looks. La artista Madison Beer, por su parte, lució un 'total black' de lo más arriesgado: top a crochet sin nada debajo que dejaba muy poco a la imaginación, shorts de tiro alto y botas altas estilo 'cowboy' con calcetas. La cantante dejó su pelo lacio suelto y llevó unas joyas y un maquillaje muy sencillos, perfectos para un festival como este.

Madison Beer en Coachella 2023 Getty Images

Los años 70 más bohemios

La modelo Alessandra Ambrosio es una de las reinas de Coachella y, en esta ocasión, no ha decepcionado. Lució su característico estilo boho-chic con un pantalón wide leg en color naranja con aberturas y un top con cut outs súper sexy. Las mangas de su blusa, el cinturón y las gafas con cristal naranja daban el toque final a un look con inspiración setentera que se ha coronado como uno de los mejores del fin de semana.

Alessandra Ambrosio en Coachella Rachpoot

Todo al vaquero

La artista Becky G conquistó al público con su show y, además, enamoró a sus fans con varios conjuntos diferentes. Este fue uno de los preferidos: un conjunto 'total denim' que cosiste en unos pantalones cargo, una chaqueta muy corta y un bikini azul con mini brillantes en el mismo color. Los looks que combinan prendas vaqueras ya han conquistado el 'street style' y, ahora, han llegado para hacerte triunfar en los festivales de primavera y verano.

Becky G con un look 'total denim' AFP via Getty Images

Mini vestido y botas 'cowboy'

La actriz Emma Roberts acudió al festival el segundo día con un vestido corto de tirantes con volantes de flecos, un look que complementó con unas botas de ante estilo cowboy y un bolso cruzado de piel marrón con aplicaciones metálicas. Estas botas han sido una de las mayores tendencias de calzado en los últimos años y, este verano, seguirán a nuestro lado para complementar a nuestros vestidos cortos más 'boho'.

Emma Roberts en el festival Coachella Instagram / @emmaroberts

Croché en tonos pastel

Sara Sampaio ha llevado otro de los 'outfits' más comentados del festival, un conjunto alegre y lleno de color. La modelo de Victoria's Secret eligió un top rosa en forma de mariposa y unos shorts verdes con flores, colores y diseños muy primaverales que adelantan que el crochet va a ser fundamental en esta temporada primavera-verano.

Sara Sampaio en el festival Coachella Getty Images for CELSIUS

Vestidos 'girly' y botas

La tiktoker Charli D'Amelio posó en el primer día de festival con este vestido fluido blanco de corpiño con tachuelas metálicas, falda asimétricas con varias capas y dos cinturones por tirantes. El escote en pico era de lo más favorecedor. A modo de contraste, la 'influencer' estadounidense combinó este diseño tan femenino con unas medias de rejilla y botas militares con plataforma.

Charli D'Amelio en Coachella Instagram / @charlidamelio

Corazones y rosa 'Barbie'

La 'influncer' y cantante Lele Pons deslumbró a sus seguidores con looks de lo más atrevidos. En el segundo día de conciertos, la recién casada llevó un conjunto de top y shorts en colores rosas y morados con brillantes, al puro estilo Barbie. El top tenía una llamativa forma de corazón, mismo dibujo que hacían las aberturas de sus vaqueros cortos.

Lele Pons en Coachella Instagram / @lelepons

