Cuando las volvimos a ver, no dimos crédito. Créenos, no fuiste la única que exclamaste un: "por ahí no paso"; pero todas conocemos el Efecto Pitillo, así que es mejor no decir nunca, porque luego caemos en la tentación de la tendencia (¡con vergüenza!). Las botas cowboy fueron, más allá de los rodeos americanos, un bum de los 2000 al que ninguna nos resistimos... hasta que comenzó la fobia por las puntas alargadas y las desterramos bajo la promesa de no volver a ser nunca tan horteras. Pero, ¡ay de nosotras!, cuando en 2018 volvieron a popularizarse y convertirse en una de las prendas más perennes de los últimos años. Y, sí, una de nuestras favoritas: con vestido boho, como María Pombo; pantalones de efecto piel, siguiendo el estilo de Emily Ratajkowski; o con un vestido largo y estampado, a lo Nuria Roca.

Da igual como sean, caña alta, baja, con bordados... ¡hasta plateadas!, que nos gustan todos los modelos y, sí, también los deseamos. Y es que, además de ser una de las tendencias que ponen de acuerdo a los que más saben de moda, combinan con todo tipo de looks, otorgándoles siempre un toque chic que acaparará todas las miradas. Además, son cómodas, pues hay modelos con y sin tacón para que demos con las que mejor se adaptan a nuestras rutinas. Eso sí, con tanta variedad, ¿por dónde empezamos a buscar? Tranquila, bajo estas líneas te dejamos cinco botas cowboy imprescindibles que cumplen con todos los preceptos del street style para que sea más fácil escoger cuál (¡o cuáles!) de ellas te llevas.

Cinco botas ‘cowboy’ que te van a enamorar

En color camel, el tono más tradicional de las botas camperas, en este modelo de Bershka.

Este modelo incluye una plantilla para mayor comodidad. Imagen cortesía de Bershka

A todo color, para las combinaciones más rompedoras, con este modelo de Musse & Cloud by Ulanka Amancy.

Están confeccionadas en piel y el tacón es de cinco centímetros. Imagen cortesía de Ulanka

Bicolor, en blanco o negro y detalles bordados en la caña de la bota, de Slowlove.

Este modelo tiene una combinación de colores preciosa. magen cortesía de Springfield

En blanco total, tendencia de la temporada en el modelo Gang Joana, de Ulanka.

La decoración de pespuntes es al más puro estilo cow boy. Imagen cortesía de Ulanka.

De caña baja, con flecos y tachuelas, la más pura esencia de festival con el modelo Ali de Alma en Pena.

En un clásico color camel, este modelo triunfa en los festivales. Imagen cortesía de Krack Online.

