Cinco mocasines que cumplen con las tendencias que vas a querer llevar este invierno

Si tuviste que llevar uniforme en el colegio, estamos segura de que no solo los odiaste, también te juraste que nunca más volverías a ponerte unos... hasta este año. Los mocasines han vuelto a nuestras vidas pisando fuerte. Con permiso de las botas de caña (¡muy!) alta o las cowboy de las que ya podemos decir que son una tendencia perenne, estos zapatos se han convertido en el must indiscutible del otoño y, tal y como podemos apreciar vía redes sociales, también lo serán del invierno. Eso sí, siempre que los luzcamos con unos buenos calcetines como ya nos demostró Paula Echevarría al comienzo de la estación.

Sin embargo, y a pesar de no parar de verlos en los escaparates (físicos u online) de nuestras tiendas favoritas, nos cuesta decantarnos por un modelo. Nos gustan, sí y mucho; sabemos combinarlos, tenemos dudas pero lo intentaremos; somos capaces de elegir aquellos que cumplen con todos los preceptos de la tendencia otoño-invierno, ¡las dudas están servidas! Pero, tranquila, queremos ayudarte seleccionando cinco modelos que recojan una, otra o todas las características que no debemos perder de vista para arrasar con nuestros mocasines y convertirnos, como no, en las más estilosas de la oficina. ¿Empezamos?

Cinco mocasines para unirte a la tendencia

Suela track y en blanco. Puede que el blanco te parezca demasiado, pero cuando lo veas en combinación con la suela ancha, ¡te vas a enamorar de estos de Bershka!

El blanco nunca ha estado tan de moda desde los 2000. Imagen cortesía de Bershka.

Con taconazo y punta cuadrada. La apuesta de Vienty pide a gritos un lookazo de oficina; eso sí, no es apta para todos los públicos ni para las que no soportan la altura mucho rato.

El tacón le da un toque muy elegante. Imagen cortesía de El Corte Inglés

Bicolor, pero animal print. La combinación blanco negro es una de las seguras de este invierno; absolutamente extrapolable a unos mocasines que mejoran si, además, les añadimos un toque animal, como las de Bryan.

Muy planos, ¡y con mucho rollo! Imagen cortesía de Krack Online.

Con mucha (¡mucha!) plataforma. Quien piense que las plataformas son cosa del pasado, está muy equivocada; y estos mocasines negros de charol dan buena cuenta de ello.

Cuanta más plataforma, mejor. Imagen cortesía de El Corte Inglés.

Los clásicos nunca mueren. Suela fina, horma alargada sin llegar a las puntas de los 2000 y hebilla discreta, como estos de Cortefiel también disponibles en negro.

Las puntas vuelven a ser alargadas para estilizar el pie. Imagen cortesía de Springfield.

