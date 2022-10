Los mocasines con calcetines solo eran el principio: las gemelas Olsen dicen que las bailarinas, también

No solo Instagram se ha convertido en una pasarela de calcetines. Tú también te has sumado a la moda otoñal de lucirlos con los mocasines que tan de moda están esta temporada; y aunque nunca pensaste que lo dirías: ¡te encanta! Ahora ya no te extraña el ver esta combinación que, al principio, creías arriesgada. Mezclas de colores y alturas que, lejos de parecerte algo ajeno, ha pasado a formar parte de tus outfits diarios. Claro que la moda nunca dejará de sorprendernos y, cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, llegan las tendencias (¡o las celebrities!) y nos dejan boquiabiertas con un nuevo "yo nunca voy a ponerme eso", que sabemos que, tarde o temprano, pasará a engrosar nuestra lista de "donde dije digo, digo Diego".

Esta novedad nos llega de la mano de las gemelas Olsen y su marca The Row donde han apostado por un calzado con calcetines, como hemos podido ver en el desfile de la temporada. Esta vez, además de los mocasines, estos se lucen con las bailarinas para apostar por la comodidad y por el estilo rompedor. Además, esta combinación nos permite ir calentitas y hasta evitar rozaduras. ¿Acaso hay más motivos para sumarse a esta tendencia? Un calzado clásico que se renueva. Y, si no sabes cómo añadirlo a tu armario, te dejamos tres ideas para acertar.

Inspiración colegial. Las faldas de tablas y el estampado de cuadros regresan a nuestro armario para looks de inspiración school, una propuesta que combina a la perfección con esta tendencia de calzado de manoletinas más calcetines. El modelo Vulladi, de Krack Online, nos parece perfecto para este oufit: con cierre lateral, terciopelo y un toque naif que nos encanta. ¿Los calcetines? De corte clásico y con textura de canalé, a la venta en pack de tres colores en Women’Secret.

Combinación de inspiración colegial. 20deCompras / Imágenes cortesía de Krack Online y Women'Secret.

En el color de la temporada. A estas alturas, el rosa ya se ha posicionado como el color tendencia de la temporada. Lo hemos visto en pasarelas, en propuestas para la oficina y también para el afterwork. Por eso, no puede faltar en nuestro calzado. El modelo Edith, de Sandra Fontán, tiene todo lo que buscamos: una puntera brillante que contrasta con un precioso tejido rosa de ante. Y si apostamos por un calcetín tipo media con lunares, tenemos una combinación ganadora

Combinación con el color de la temporada. 20deCompras / Imágenes cortesía de Krack Online y El Corte Inglés.

Con efecto acolchado. Combinar color liso y un efecto textura puede dar resultados tan elegantes como las bailarinas de napa acolchada de Mascaró, una apuesta elegante para cualquier ocasión y rompedora si incluimos en el look los calcetines largos con estampado de puntos de Cortefiel. Rematados en un pequeño ribete ondulado y con una largura perfecta para un outfit babydoll.

Combinación con efecto acolchado. 20deCompras / Imágenes cortesía de El Corte Inglés y Women'Secret.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Krack Online y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.