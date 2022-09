De la oficina al 'afterwork', cinco formas de llevar el rosa para sacar partido al color indiscutible de la temporada

El rosa es el color de la temporada. Y no solo lo decimos nosotras: fue la apuesta rotunda de la mayoría de firmas que desfilaron por las pasarelas internacionales los pasados meses de febrero y marzo. Prada, Valentino, Dolce&Gabbana..., no hubo diseñador de renombre que no lo incluyese (¡sobre todo el fucsia!) en su colección Otoño-Invierno 2022, dejando patente que la tendencia Barbiecore ha llegado para quedarse y animar, ya que está, los meses más fríos del año. Una apuesta arriesgada si optamos por el total look e igualmente sofisticada si solo lo añadimos en forma de complementos que a nosotras nos encanta en todas sus versiones. ¡Llega la hora de ver la vie en rose!

Después de haber aprendido que hay colores que conviene sacar partido, vía fashion, un lunes o un viernes; podemos decir que el rosa es positividad y buenas vibras, una apuesta segura cuando queremos combatir la ansiedad. Así que, si te enfrentas a un día duro en el trabajo, con muchas reuniones, apuesta por un pink look que aporte vitalidad pero sin renunciar al toque classy que tanto nos gusta llevar a la oficina. ¿Nuestra apuesta? Una blazer rosa con botonadura dorada, una camisa sin mangas de popelín con acabado corsetero, vaqueros de Noisy May de corte alto y wide leg con acabado recto, taconazos con cuerdas de la colección de Dulceida y unas gafas marmoladas, sí, ¡también rosas y cortesía de Bershka!

La combinación 'blazer' y tacones no falla para la oficina. Vía Canva.com/20deCompras/Imágenes cortesía de Lefties, Bershka, Springfield y Krackonline.

En el mundo del fitness el rosa también se impone, y si no nos crees, ¡mira este conjuntazo con efecto brillante de top y mallas! Un total look que se presta a toda clase de combinación: por ejemplo, con cortavientos estampado de Lefties, las famosísimas Y-3 Qisan cozy de Adidas y, para las yoguis, una esterilla que aporta la paz mental que necesitamos para concentrarnos en nuestros asanas, de la mano de Women’secret.

En color empolvado, ¡pero con mucho brillo! Vía Canva.com/20deCompras/Imágenes cortesía de Nike, Lefties, Adidas y Women’secret.

El rosa también se presta para los días de paseo o para esas tardes de cine que puede que se alarguen y terminen en cena. ¿Nuestra recomendación? Una combinación informal, pero con un toque chic que se adapte a todos los planes. Nos ha enamorado la blusa con volantes de cuadro vichy de Springfield que puede ser perfecta para combinar con una falda vaquera, un must del armario. Y para darle el toque naíf que queremos, mocasines blancos de Bershka con calcetines altos de Lefties. Nosotras escogeríamos los empolvados, pero, ¡tú decides!

Un conjunto de corte romántico y naíf. Vía Canva.com/20deCompras/Imágenes cortesía de Springfield, Bershka y Lefites.

El outfit para la noche debe ser toda una declaración de intenciones: salimos para disfrutar, ya sea de una cena con amigas o de horas sin parar de bailar. El mono de Simorra nos apoya en esta actividad con su propuesta estampada que nos ha fascinado. Más aún si rematamos el lookazo con las sandalias de tacón con plataforma XL de Bershka (¡no aptas para miedosas a las alturas!); un collar choker para sumarse a las tendencias en joyería y un bolso efecto peluche para darle un toque rompedor a esta propuesta nocturna.

Los complementos lo hacen un 'lookazo'. Vía Canva.com/ 20deComrpas / Imágenes cortesía de El Corte Inglés y Bershka.

Y, si lo que nos apetece es quedarnos en casa (o ya toca regresar a ella), el rosa, en sus tonalidades más suaves y dulces también es el protagonista de los looks homewear de esta temporada como vemos en propuestas tan calentitas como la chaqueta de pelo de Women’Secret, de tipo polar y que solo con mirarla nos aporta comodidad. Combínala con el pantalón largo jogger de la firma, rematados en cierre de puño y con un tacto suave; con una camiseta blanca básica de algodón en los que podremos resguardarnos de las bajas temperaturas.

El rosa, ¡hasta para dormir! Vía Canva.com/ 20deComrpas / Imágenes cortesía de Springfield, Women’Secret y Sinsay.

