Un color para cada día: cómo teñir nuestro armario de buenas 'vibras' para superar la 'rentrée' con estilazo

La depresión postvacacional va mucho más allá de esas frases hechas con las que responder a aquellos que nos preguntan por el final del verano. Es un sentimiento que validar como merece para evitar que pueda evolucionar hasta cronificarse… y sobre cómo lograr que esto ocurra, no hay nada escrito. Hay quien necesita echar mano de una buena agenda que utilizar como cuaderno de bitácora para que las primeras semanas de rutina no se le apoderen. Otras prefieren refugiarse en el deporte o en el aprendizaje de nuevos hobbies. Y otras, cada septiembre, cogemos carrerilla para lanzarnos a los brazos de las últimas tendencias para revitalizar nuestro armario. ¡Hay que configurar nuevos looks de temporada!

Más allá de aprender a sacarle partido a las prendas de entretiempo para que con la mínima inversión disfrutemos de más conjuntazos, nuestra nueva apuesta se centra en la energía de la ropa. ¿Has oído hablar de la cromoterapia? Esta técnica se basa en la teoría de que los colores influyen en el estado de ánimo tanto de la persona que los lleva como en las que los observan; y nosotras, teniendo en cuenta los beneficios que aporta cada tono, hemos decidido crear cinco looks que nos ayudarán a afrontar de lunes a viernes con el mejor de los ánimos... ¡o al menos derrochando estilo!

Lunes

Comenzar la semana no es fácil para (casi) nadie, por eso necesitamos encontrar prendas llenas de energía que, de paso, nos ayuden a combatir el estrés y el cansancio. ¿Nuestro color aliado? El naranja, un tono que rebosa optimismo y que, además, es de lo más otoñal, sobre todo si lo combinas con un chaleco de punto con shorts estampados a conjunto, ambos de High Spirits. Eso sí, para darle el toque de oficina, nosotras lo combinamos con gafas de sol de Parfois; botas de media caña en beige de Bershka para cumplir con las tendencias y bolso a todo color.

El naranja, el color ideal para los lunes. Vía Canva.com/20deCompras/ Fotos cortesía de Springfield, El Corte Inglés y Bershka.

Martes

Quizá es el día que menos nos gusta de la semana: ni tenemos cargadas las pilas del finde ni está cerca del viernes... Por ello, para el martes es buena idea apostar por prendas azules que transmitan paz y tranquilidad, como una blusa azul de corte Oxford de Pimkie, unos vaqueros estampados en los que el color esté muy presente de Ralph Lauren, unos mocasines planos de Sandra Fontán para afrontar la rutina completa y algún detalle en dorado que nos aporte luz.

El azul, un básico que no falla. Vía Canva.com/20deCompras) Fotos cortesía de Springfield, El Corte Inglés, Krackonline y Lefties

Miércoles

Es este día cuando empezamos a ver más cerca el fin de semana y, por ello, tenemos ganas infinitas de comernos el mundo, una sensación asociada al color rojo, por lo que se convierte en una buena opción para esta jornada. La motivación y la autoestima se potencian cuando vestimos de esta tonalidad que suele favorecer a todo el mundo. El total look office de Lefties, con blazer a juego con pantalón de tiro alto nos ofrece comodidad y estilo y la sensación estimulante del rojo en todo su esplendor. Combínalo con botín negro y un bolso de mano de la misma tonalidad.

¿Quién se atreve con el rojo? Vía Canva.com/20deCompras) Fotos cortesía de Lefties, Bershka y El Corte Inglés.

Jueves

Armonía, tranquilidad y relajación. Las sensaciones que nos evoca el verde son más que necesarias para afrontar la recta final de la semana, además de que la calma que aporta nos anima a ser más empático con nuestro alrededor. Así que, apostar por él en nuestro armario es una buena idea para nuestra ajetreada rutina. La falda midi Raya de Ba&sh, a juego con una bufanda del mismo estampado nos ha enamorado, sobre todo si la combinamos con un jersey fino jaspeado en tonalidades marrones y unas botas estilo cowboy.

El verde en nuestro armario siempre es buena apuesta. Vía Canva.com / 20deCompras / Fotos cortesía de Ba&sh, Springfield y El Corte Inglés.

Viernes

El último día de la semana laboral para muchas personas llega rebosante de energía y felicidad y, para estas emociones, el amarillo es la mejor expresión, un color que también predispone nuestra mente para el aprendizaje. Y es que no hay nada como empezar el fin de semana con el extra de fuerza que nos aporta esta tonalidad. ¿Te animas? Prueba con unos pantalones fluidos perfectos para el entretiempo, con una blusa con flores bordadas y volantes que nos ha enamorado del catálogo de Springfield, una diadema de pana y con unos mules que imitan al cáñamo con los que despedirnos del verano.

El color amarillo nos aporta felicidad para animar los viernes. Vía Canva.com / 20deCompras / Fotos cortesía de Krack Online, El Corte Inglés, Springfield y Lefties.

