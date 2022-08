Es tiempo de agendas: estos son nuestros modelos favoritos para animar el comienzo del curso

Septiembre, por norma general, no nos encanta. El noveno mes de año pone fin a la temporada estival (¡y vacacional!) y, como cabe esperar, la depresión postvacacional se nos apodera. Claro que, quien no se consuela... ¡es que no se para a pensar en el placer de reorganizar nuestra rutina para potenciar su eficiencia! Ahora es el momento ideal para retomar la vida sana, la alimentación organizada, el deporte y (re)descubrir hobbies que nos alegren la semana. Eso sí, para hacerlo como es debido, hay que apostar por una buena organización; la cual parte de un calendario bien señalado y, en nuestra opinión, una agenda en la que apuntar hasta el último detalle.

Desde las reuniones laborales a la lista de la compra, esta ayuda organizativa que a la mayoría nos acompaña desde la infancia es la solución para no pasar nada por alto. Eso sí, cada uno tiene unas necesidades y, por ello, existen numerosos modelos por los que apostar. Si bien es cierto que los formatos online ganan adeptos a diario, los más románticos preferimos apostar por el papel con opciones tan variadas y útiles como las que señalamos bajo estas líneas. ¿Le echas un vistazo a nuestro ranquin?

Nuestros modelos favoritos

Los hay que incluyen regalos como tote bags o frases inspiradoras para tu día a día. Pero nos encantan aquellas que incorporan un gran número de extras que la convierten en la mejor herramienta de organización. Tantanfan es uno de nuestros ecommerces favoritos para encontrar estos artículos, puesto que reúne las propuestas de autores como La Vecina Rubia o Freeda. Aunque no es el único: El Corte Inglés y otros grandes almacenes también tienen mucho que ofrecernos. ¿Por cuál te vas a decantar este año?

- Agenda Paraíso, de La Vecina Rubia: en formato día página, espiral, con notas adhesivas tropicales y pegatinas, entre otros extras, y tote bag de regalo.

La agenda Paraíso de La Vecina Rubia. Tantanfan

- Agenda Contiene ideas, retos y aventuras, de Mr.Wonderful: con espiral, formato semana vista, bolsillo de cartón interior, juegos, tablas de ahorros y notas adhesivas.

Contiene ideas, retos y aventuras, de Mr Wonderful. El Corte Inglés

- Agenda de María Hesse: encuadernada, en formato semana vista, con páginas de adhesivos y recetas que han marcado el mundo del cine, siempre asociadas a personajes femeninos.

La agenda de Maria Hesse, con recetas incluidas. Tantanfan

- Agenda Natural Panter, de Finocam: encuadernada, en formato semana vista, de septiembre a septiembre y un tamaño pequeño y práctico para poder transportarla con facilidad.

Natural Panter de Finocam. El Corte Inglés

- Agenda Todo va a salir bien, de Freeda: en formato semana vista, espiral, 16 meses de planificación, con lo que funciona como escolar y anual al mismo tiempo (de septiembre de 2022 a diciembre de 2023) y seis páginas de adhesivos.

Todo va a salir bien, de Freeda. Tantanfan

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de TantanFan y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.