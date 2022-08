Ocho vestidos de entretiempo que debes conseguir antes de que septiembre te pille por sorpresa

Ni frío ni calor, sino todo lo contrario. Aunque nos cueste asumirlo, llega ese terrorífico mes del año en el que tan pronto necesitas sacar la gabardina y las New Balance como, a las horas, tienes que buscar el vestido más fluido de todo el armario para apaciguar los 42ºC que marca el termómetro de nuestra calle. Y, ¡ojalá este fuese el único drama del entretiempo! Estas tendencias no siempre son fáciles de llevar: aún no nos hemos atrevido con las cowboy que siguen triunfando cada otoño, como para combinarlas con un vestido estival. Pero, ¡eh!, son estas contradicciones las que hacen que un look normalito se convierta en uno infalible. Capa arriba, pierna al aire, calzado hasta el tobillo o jersey con sandalias de tacón, ¡que cada una explore su camino! Eso sí, en una buena base está el secreto del éxito, y, para nosotras, el mejor aliado es el vestido.

Ante esta perspectiva, nuestro armario debe estar preparado para (casi) todo. Y créenos sabemos que no es fácil. Por eso, desde 20deCompras queremos ayudarte a escoger las mejores opciones entre las tendencias de entretiempo que llegarán con el inicio de septiembre... ¡pero que ya deberías tener en tu vestidor! Aunque todavía podemos ver algunos tirantes, las mangas cortas y francesas comienzan a ser las protagonistas, algunas de ellas con un diseño abullonado. Los diseños lisos y los colores más otoñales empiezan a aparecer tímidamente, aunque no podemos despedirnos de las flores, que llegan a los escaparates en tonalidades tierra, ni de los estampados más atrevidos al puro estilo Carrie Bradshaw y su icónico vestido de newspaper. Aquí te dejamos unas propuestas que nos han enamorado y que estamos deseando tener en nuestro armario.

Un modelo al puro estilo Carrie Bradshaw. Cortesía de Desigual

Puedes colocar las mangas como más te gusten. Cortesía de Springfield

Incluye los colores tendencia combinados: el marrón y el verde. Cortesía de El Corte Inglés

Estampados cálidos y mangas abullonadas. Cortesía de Springfield

Un diseño de M. Christian Lacroix. Cortesía de Desigual

Apuesta por el liso

Los estampados son para todas, pero no siempre nos apetecen (¡o nos sirven para crear el look a capas que exige el entretiempo!). Por eso, tener algunas prendas lisas es apostar por un fondo de armario potente. ¿La primera compra? Un vestido midi en color crudo al que añadirle jerséis de punto blanco con cinturones, sandalias y un bolso mini de tendencia mediterránea.

Un diseño sencillo y fácil de combinar. Cortesía de Bershka

El mostaza, los volantes y el estilo boho son la combinación que muchas buscamos para lanzarnos a los brazos de las botas altas e, incluso, los sombreros; y este de Sfera, cumple todos (¡pero todos!) los requisitos.

Su estilo 'boho' enamora. Cortesía de El Corte Inglés

¿El último básico? Un camisero, con toques cargo y, por supuesto, en el color verde que tanto va a dar de qué hablar los próximos meses. ¿No te lo imaginas con unas botas militares y una biker que le dé un toque gamberro que triunfe en el street style?

El tejido es fluido pero de corte otoñal. Cortesía de Lefties

