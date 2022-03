Así debe ser el vestido que llevaremos con botas 'cowboy' esta primavera, según Nuria Roca

Ayer se inauguró la primavera de forma oficial y dimos la bienvenida a las tardes soleadas, campos llenos de flores, a más horas de luz y al optimismo que siempre nos trae esta estación. Por fin hemos dejado el invierno atrás y, pese a que estas próximas semanas estarán pasadas por agua, el buen tiempo acabará llegando a nosotras y a nuestros armarios.

Primavera es sinónimo de vestidos de flores, la tendencia más fuerte de esta temporada y un clásico donde los haya. Sin embargo, con la lluvia puede que las ganas de ponernos esta prenda desaparezcan, no es necesario renunciar a ella si sabemos cómo llevarla, como nos demuestra Nuria Roca.

Antes de salir al aire, la presentadora nos enseñó por Instagram la forma correcta de llevar los vestidos de flores en días algo más frescos. ¿La clave? Qué sean midi y de manga larga.

Se trata de un vestido camisero de Lebor Gabala en verde musgo con estampado de flores en amarillo que ha enamorado a los seguidores de la presentadora. Este tipo de prendas son perfectas para esta temporada, ya que lo podemos combinar con gran cantidad de chaquetas y zapatos para ir impecables en cualquier ocasión.

La manga larga con el largo midi harán que no pasemos frío, mientras que el estampado floral nos dará la alegría y el optimismo de la primavera que tantas ganas teníamos de que llegara.

Vestido de Lebor Gabala, otoño-invierno 21-22. LEBOR GABALA

Por otro lado, si queremos darle un toque especial, no hay nada como las botas 'cowboy', la última tendencia para esta primavera que nos ha hecho latir nuestro corazoncito fashionista. Este calzado es ideal no solo para los días de lluvia, también lo es para combinarlo con cualquier vestido esta temporada para no pasar desapercibidas. Estos meses dejamos los diseños más sencillos para vivir la vida a todo color, con diseños atrevidos que dejarán huella.

Las botas 'cowboy', el calzado de la primavera 2022

Desde que estas botas hicieran su aparición en las calles de Nueva York con vaqueros por dentro, cada año toman más y más fuerza como tendencia. Al tener tanta personalidad, son capaces de aportar rollazo a cualquier vestido que le pongamos, por básico que sea, de ahí que van a ser imprescindibles para cualquier look de 10.

Como son el calzado ideal para el entretiempo, las veremos mucho esta primavera e Inditex se ha encargado de sacar en todas sus tiendas modelos que parecen Pokémon, porque queremos hacernos con todos. Desde las bordadas verdes de Stradivarius hasta las plateadas favoritas de las 'influencers' de Zara, las botas 'cowboy' han venido para quedarse.

Botas 'cowboy' bordados verde. STRADIVARIUS

Stradivarius nos propone unas botas 'cowboy' con el verde como protagonista, el color de la temporada que no vamos a parar de ver por todas partes. PVP: 59,99 €.

Botas de piel 'cowboy' plateadas. ZARA

Violeta Mangriñán y la actriz Lucía Redruello (hermana de Jon Kortajarena) fueron las primeras en dar la voz de alarma sobre las botas de piel plateadas de Zara que ya están practicamente agotadas. Su diseño único las convierte en uno de los básicos imprescindibles de la temporada. PVP: 99,95 €.

Botín 'cowboy' piel. MASSIMO DUTTI

Más discretos son los botines 'cowboy' de Massimo Dutti. Fabricados con cuero, lleva los pespuntes a tono, mientras que el tacón es lo suficientemente discreto para ser cómodo, pero también consigue realzar la figura. PVP: 99,95 €.

Botas 'cowboy' piezas. PULL&BEAR

Pull&Bear ha decidido que la discreción no va con la marca con estas botas 'cowboy' en rojo que se convertirán en el centro de atención allá donde vayamos. PVP: 49,99 €.

Botas Monte Dallas Negro Blanco. ALOHAS

Estas botas 'cowboy' bicolor de Alohas están fabricadas en España con pieles certificadas por el Leather Working Group. De esta forma contribuiremos a la sostenibilidad de la forma más estilosa posible. Están a la venta por 231 euros bajo encargo.

Botas 'cowboy' bordados. STRADIVARIUS

Stradivarius se ha propuesto tener las botas más originales con estas 'cowboy' de fantasía. Incorporan los símbolos del desierto con colores brillantes para convertir a este calzado en la pieza clave de nuestro look. PVP: 69,99 €.