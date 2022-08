Las camisetas básicas de los 2000 vuelven a estar de moda: ahora se llaman 'tank top' y ya han enamorado a las 'influencers'

Hay modas que cuando regresan, ¡nos alegran la temporada! Y otras que, sin embargo, nos aterran (¿alguien más pensado en el fin de la era de los pitillos?). No es que no nos gusten las nuevas (o, mejor dicho, viejas) apuestas de la industria de la moda: nos preocupa haber olvidado cómo combinarlas para conseguir un lookazo. Precisamente, esto es lo que a muchas nos ha ocurrido con el retorno del tank top, esa camiseta básica de tirantes anchos y de algodón que arrasó con los 2000. Un must de entonces que apunta a ser el protagonista de este otoño y que, aunque pueda parecer deportivo o poco sofisticado, puede aportarnos la versatilidad que le exigimos a nuestro armario.

La versión más clásica, si no tenemos muy claro en qué consiste el tank top, apuesta por el cuello cerrado, la silueta ajustada y por un largo siempre por debajo de la cintura, pero nunca de la cadera. Una nadadora (también es conocida por este nombre) sin alardes que, sin embargo, no dice nada de los colores base de la tendencia. Por eso, algunas tiendas como Lefties las ofrecen esta temporada en varios tonos para que podamos hacernos con la que mejor combina con nuestro armario... ¡o con una de cada para sacar mucho partido a esta tendencia dosmilera!

De hecho, ha llegado pisando tan fuerte que es fácil encontrarla en numerosos colores y tallas… ¡incluso con detalles como frunces para adaptar su estilo sporty a nuestras exigencias! Sirva de ejemplo la apuesta de Springfield, en blanco o naranja, que cambia el cuello cerrado por un cordón y el tejido de algodón rígido por uno tipo bambula.

La comodidad de estas prendas es parte de su éxito y hay tejidos que aún apuestan más por esta característica. El canalé, por ejemplo, es uno de ellos. Una apuesta segura para los outfits deportivos, para el homewear y para las jornadas en las que nos apetece ir cómodas. La propuesta de Born Living Yoga, a la venta en El Corte Inglés, ofrece un tejido especialmente suave para nuestro día a día.

¡Ay! Si ya has caído rendida a los encantos de esta prenda básica, atenta, porque algunas firmas ya están apostando por darle toque classy para que aún sea más fácil incluir el tank top en cualquier look. ¿Qué opinas de este lima con detalles corseteros? A nosotras nos tiene enamoradas, tanto esta versión como la negra.

