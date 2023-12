Los pijamas de inspiración navideña más bonitos para no pasar frío en casa en invierno

Con algunas salvedades, el invierno ha llegado a España y nos va a acompañar durante los próximos meses. Es hora de encender la calefacción y, también, controlar el consumo que hacemos en casa para no excedernos con los gastos a final de mes. Claro que pasar frío tampoco es una opción y, por ello, hay que buscar soluciones económicas que nos hagan disfrutar del hogar cuando llegamos del trabajo. Y los pijamas calentitos son nuestros mejores aliados.

Con textura acolchada, apuestas por el forro polar y, sí, también los estampados de Navidad, la moda homewear nos lo pone fácil para que podamos refugiarnos de las bajas temperaturas. Son muchas las propuestas que nos lanzan desde nuestras tiendas favoritas y nosotras hemos escogido las que nos convencen. ¿Las revisamos?

Tres pijamas de invierno para esta Navidad

El rojo es, sin duda alguna, el color más navideño. Lefties

A conjunto parte de arriba y abajo, este pijama estampado de Navidad de Lefties es una de las propuestas ideales para estas fechas. La camiseta es de manga larga y cuello redondo y el pantalón, largo de cintura elástica, ambos en color rojo con detalles que nos recuerdan a Santa Claus y sus renos. ¿Lo mejor? Forma parte de una colección familiar: también hay versión masculina e infantil.

Al ser de forro polar es muy caliente y agradable al tacto. Women'Secret

Este pijama largo polar largo con dibujos de Snoopy de Women'Secret es ideal para las noches más fresquitas. Y también para las navideñas: junto al dibujo principal de la sudadera incluye el mensaje 'All I want this winter is you', que nos recuerda que los villancicos y Mariah Carey nos van a acompañar durante las próximas semanas.

Una apuesta que enamorará a las amantes del mundo Disney. El Corte Inglés

De algodón, en el color gris de la temporada y con dibujos navideños inspirados en el universo Disney, este pijama es ideal para afrontar todo el invierno... ¡incluso cuando pasen las fiestas! Nos encanta, además, por un detalle particular: tiene goma en la parte de abajo del pantalón para que no se remangue mientras dormimos.

