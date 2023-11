Ropa de estar en casa caliente y bonita para no ir en pijama

Ya desde tiempos de pandemia empezamos a apostar por el 'estilo comfy' en nuestras vidas. Las casas de España se convirtieron en gimnasio, oficina y zona de ocio, por lo que la moda confortable, cómoda y con estilo empezó a ganar la batalla al clásico chándal raído de estar por casa.

Desde entonces, el clásico concepto de estar por casa ya no se asocia tanto a aquellas prendas que ya no te pones para salir, sino a la comodidad de un look con el que nos sentimos cómodas sin renunciar a un estilo chic y que, probablemente, con algún que otro accesorio, también lo usaríamos para salir a la calle. Ir todo el día en pijama, está prohibido.

¿Qué es la ropa 'homewear'?



De una necesidad surgió una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días, porque ¿a quién no le gusta sentirse guapa, yendo cómoda y abrigadita al mismo tiempo?

A medio camino entre el 'estar por casa' y la moda comfy, también surge la tendencia homewear, con piezas cómodas, minimalistas y cortes que encajan bien, tanto en las horas de descanso, como en las videollamadas del trabajo.

Conjunto de canalé para estar en casa

Jersey de canalé de H&M. H&M.

Jersey 'oversize' en punto de canalé. Con la bajada de temperaturas, apetece estar en casa con la manta en el sofá y un buen conjunto que abrigue y, para ello, el canalé es la opción perfecta: cómodo, bonito y además, hay ofertas muy golosas para hacer diferentes combinaciones. H&M tiene una colección en tres colores diferentes: tierra, azul y gris claro. (Precio: 32,00 euros / Ref: 1122134004).

Conjunto gris claro de pantalón y jersey. H&M.

El jersey de canalé suave y mezcla de lana tiene los hombros marcadamente caídos con cuello redondo, abertura en los puños y la zona de la espalda es ligeramente más larga. Se puede combinar con los pantalones del mismo tipo. (Precio: 30,40 euros / Ref: 1121848004).

Sudaderas para estar cómo y abrigada en casa

Conjunto de sudadera y pantalón de H&M. H&M.

Sudadera de punto espumoso. Las sudaderas también cumplen la función que buscamos: estar cómodas y abrigadas, pero, con un abrigo y unas botas, nos lo podríamos poner perfectamente para salir a la calle. El conjunto de color marrón topo de Lefties, también está disponible en un tono gris claro, y también cuenta con el pantalón de cintura elástica a conjunto. (Precio sudadera: 17,99 euros / Ref: 621/303/737; precio pantalón: 15,99 euros / Ref: 1651/300/737).

Jersey efecto pelo

Jersey efecto pelo de H&M H&M.

El jersey efecto pelo, o incluso de borreguito, también son una buena opción, como este de color rosa de H&M que puedes combinar con unos leggings cómodos para estar por casa y unos calcetines gorditos por encima. También está disponible en color marrón y blanco. (Precio: 14,40 euros / Ref: 1196785004).

Calcetines o calentadores: modo manta y peli

Calentadores de Zara. Zara.

No nos podemos olvidar de los pies. Y es que cuando llega el frío, el plan peli y manta con un café caliente en el sofá y unos calcetines con los pantalones por dentro, suena más que apetecible. Tanto es así, que hay muchas marcas que cuentan con colecciones de calcetines e incluso calentadores. Este modelo de Zara es de canalé y está disponible en color crudo y gris vigoré. (Precio: 12,95 euros / Ref: 3739/242).

Calcetines de Ale-hop. Ale-hop.

Para los amantes de la Navidad, Ale-hop tiene una colección de calcetines con todo tipo de adornos para añadir el espíritu navideño al plan de manta y peli en casa. (Precio: 8 euros / Ref: 9090239).

Conjunto pijamero casual para estar en casa

Suéter de Bershka. Bershka

No se trata de un pijama, pero tampoco un chándal. Este suéter de Bershka de color rosa con texto, se puede llevar perfectamente con unos vaqueros, para salir a la calle o con unos joggers para quedarse en casa. (Precio: 22,99 euros / Ref: 7275/596/711).

Jogger de Bershka. Bershka

El pantalón jogger felpa tipo cargo es de Bershka y combina a la perfección con el suéter para estar en casa. (Precio: 12,99 euros / Ref: 5101/478/800).

