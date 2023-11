Primark tiene los leggings térmicos que siempre se agotan

La industria de la moda está preparada para el frío, y no solo nos referimos a las marcas de lujo, sino también a las firmas del 'fast fashion', como Primark. Si hace unos días os hablábamos de su jersey rosa 'agota existencias', ahora es el turno de la que se convertirá en la prenda más 'calentita' de tu guardarropa: los 'leggings de forro polar'.

Se trata de una pieza de moda a la que puedes dar un doble uso: 1) llevarla como forro interior debajo de una prenda y 2) lucirlos a modo de pantalón. Todo depende de cómo te apetezca ponértela.

Primark tiene los leggins que no querrás quitarte los días de mucho frío

Una de las prendas más abrigadas y versátiles que no querrás quitarte cuando aprieten las bajas temperaturas, son los leggings. Pero no los deportivos, que utilizamos para hacer ejercicio y siempre buscamos que tengan un efecto reductor, ni los clásicos, ya que estos suelen estar confeccionados en tejidos finos o elásticos, que lo que hacen es atraer el frío, sino que tienes que buscar aquellos que estén forrados. Recuerda, no valen otros para protegerse del frío.

Modelo de tiro alto, con forro polar interior. Primark.

Esta maravilla, a prueba de temperaturas bajo cero, puedes encontrarla en Primark. Debes introducir en el buscador "leggings forro polar" y te sale la opción que, estamos convencidas, se va a convertir en la próxima prenda agota existencias. Una pieza que está disponible en siete tallas, en color negro y tiene una doble vida, es decir, puedes lucirlos tanto de ropa interior, debajo de un pantalón, vestido largo o falda, como a modo de prenda del look. Si optas por esta última opción, póntelos con un jersey o camiseta y un blazer. Así resuelves un 'outfit' perfecto para una cita de día o de noche, según los complementos con los que los combines.

El legging forrado cuesta menos de diez euros (9,99 €) y está disponible en la tienda online de Primark.

Versión confeccionada en tejido de efecto polipiel. Primark.

Pero la firma de moda tiene, además, en su colección de otoño-invierno varios modelos, con diferentes colores, texturas y acabados: desde el clásico negro, pasando por el marrón, el beige, el gris, el azul marino e incluso tonos vibrantes, como el rojo o el fucsia, o efecto piel sintética. Además, algunos están decorados con purpurina o estrellas metálicas.

